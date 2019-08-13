Департамент: снижать возрастной ценз для водителей автобусов не нужно

В Законе о дорожном движении прописано, что с 18 лет можно водить легковой автомобиль, транспортное средство средних размеров и мотоцикл, но водительские права для вождения автобусов (категория D и DE) выдаются водителям, которым не менее 24 лет.

Бородич считает, что решением проблемы нехватки сотни водителей автобусов может быть молодежь, которую, однако, сложно привлечь, потому что к 24 годам молодые люди уже успевают овладеть профессией.

«Мы должны убеждать их сменить профессию, что сложно. Проще было бы начать конкурировать с другими специальностями в самом начале», – считает Бородич.

В то, что молодой водитель может представлять опасность на дорогах, Бородич не верит. «Это очень индивидуально. Кто-то уже с 18 лет умеет хорошо водить, а кто-то не может научиться и к пятидесяти. На мой взгляд, намного лучше, если за рулем автобусов будут прошедшие школу мотивированные молодые, нежели водители, работающие по 17 часов, из-за нехватки персонала».

Бородич отмечает: если снизят возрастной ценз, то Tallinna Linnatranspordi AS сможет активнее сотрудничать с Кассой по безработице.

Молодых, кого могла бы заинтересовать профессия водителя автобуса, точно хватит. На данный момент в Эстонии насчитывается 3189 безработных молодых людей. Хотя, по словам руководителя отдела соискателей и работодателей Кассы по безработице Катрин Лийваметса, уровень безработицы среди молодежи ниже, чем в других странах ЕС.

Главный специалист экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Екатерина Беляева говорит, что возрастной ценз для категории D и DE действует из соображений безопасности. «Водитель автобуса везет пассажиров, поэтому его возраст и опыт водителя должен быть достаточными», – комментирует Беляева.