Пропавший 67-летний мужчина найден мертвым

Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего 9 августа в Кейла 67-летнего Тыну. К сожалению, вчера он был найден мертвым.
По словам близких, Тыну ушел из своего дома 9 августа и не вернулся. Раньше он не уходил из дома на длительный срок. У него не было с собой ни телефона, ни лекарств, которые необходимо ежедневно принимать.
К сожалению, после длительных поисков вчера вечером полиция нашла в Ляэнемаа тело Тыну без признаков насильственной смерти. Точную причину его смерти определит экспертиза.
Полиция выразила соболезнования близким Тыну.