Сб, 17.08.2019
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Пропавший 67-летний мужчина найден мертвым

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: unsplash.com

Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего 9 августа в Кейла 67-летнего Тыну. К сожалению, вчера он был найден мертвым.

По словам близких, Тыну ушел из своего дома 9 августа и не вернулся. Раньше он не уходил из дома на длительный срок. У него не было с собой ни телефона, ни лекарств, которые необходимо ежедневно принимать.

К сожалению, после длительных поисков вчера вечером полиция нашла в Ляэнемаа тело Тыну без признаков насильственной смерти. Точную причину его смерти определит экспертиза.

Полиция выразила соболезнования близким Тыну.  

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