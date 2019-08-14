Полиция ищет очевидцев: в Таллинне автобус сбил ребенка на пешеходном переходе

Во вторник, 13 августа, около 17.16 в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на перекрестке Таммсааре-теэ и бульвара Сыпрузе. Автобус Volvo Carrus, которым управлял 58-летний мужчина, сбил переходившего дорогу по пешеходному переходу 11-летнего мальчика.
Ребенка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Полиция просит возможных очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 или отправить электронное письмо по адресу aadressile pohja.lmt@politsei.ee.