Ср, 14.08.2019
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  • Рейтинги: впервые за долгое время поддержка Партии реформ снизилась

Рейтинги: впервые за долгое время поддержка Партии реформ снизилась

Reformierakonna esinaine Kaja Kallas.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Как показало исследование, проведенное фирмой Norstat Eesti в сотрудничестве с Институтом общественных исследований, поддержка Партии реформ снизилась впервые с июня этого года, а Центристской партии, наоборот, увеличилась.

Как показал проведенный с 15 июля по 12 августа опрос, за реформистов готовы отдать голоса 37,4% респондентов, что на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее.

На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 19,2% опрошенных. Предыдущий результат составлял 17,8%.

Третье место занимает EKRE (15,6%), четвертая строчка досталась социал-демократам (9,6%), а пятая "Отечеству" (8,1%).

Не входящей в парламент партию "Ээсти 200" поддерживают 4,1 процента опрошенных. 2,6% людей готовы отдать голос за зеленых.

Входящие в правительственную коалицию партии поддерживает 42,9% опрошенных, а оппозицию 47%.

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