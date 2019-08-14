Рейтинги: впервые за долгое время поддержка Партии реформ снизилась

Как показало исследование, проведенное фирмой Norstat Eesti в сотрудничестве с Институтом общественных исследований, поддержка Партии реформ снизилась впервые с июня этого года, а Центристской партии, наоборот, увеличилась.
Как показал проведенный с 15 июля по 12 августа опрос, за реформистов готовы отдать голоса 37,4% респондентов, что на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее.
На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 19,2% опрошенных. Предыдущий результат составлял 17,8%.
Третье место занимает EKRE (15,6%), четвертая строчка досталась социал-демократам (9,6%), а пятая "Отечеству" (8,1%).
Не входящей в парламент партию "Ээсти 200" поддерживают 4,1 процента опрошенных. 2,6% людей готовы отдать голос за зеленых.
Входящие в правительственную коалицию партии поддерживает 42,9% опрошенных, а оппозицию 47%.