"Краснодар" сумел победить грозный "Порту"

На "Драгау" в матче с "Порто" "Краснодар" уже на третьей минуте забил гол, отличился Триндаде, затем краснодарцы смяли соперника отличившись до перерыва еще дважды. Дубль на счету Магомеда-Шапи Сулейманова. Все на что хватило многократного чемпиона Португалии - гол в исполнении бывшего игрока "Спартака" Зе Луиша и точное попадание на 77-й минуте Диаша. "Краснодар" одержал выездную победу 3:2 и за счет гола на выезде прошел в четвертый отборочный раунд, где встретится с "Олимпиакосом". Победитель пары шагнет в групповой раунд Лиги чемпионов, проигравший отправится в групповой этап Лиги Европы, где может встретиться как с "Порто", так и с киевским "Динамо", не сумевшим дома обыграть бельгийский "Брюгге". В Киеве соперники сыграли внчью 3:3, а в первом матче победу 1:0 праздновали бельгийцы.