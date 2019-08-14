Раскрыта главная причина появления жизни

Исследователи измерили содержание изотопов селена в породах, которые образовались при излиянии магмы на поверхность Земли, пишет Lenta. Сходство изотопного состава у земных пород и метеоритов указывает на космическое происхождение самого селена, воды и других необходимых для поддержания жизни веществ. По словам ученых, обнаруженные изотопы могли попасть в состав мантии лишь после формирования ядра и Луны (3,9-4,5 миллиарда лет назад).