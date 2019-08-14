ФИФА решил не наказывать строго "Манчестер Сити"

В организации приняли во внимание, что клуб из Манчестера признал вину, и оштрафовали «Сити» на 370 тысяч швейцарских франков (315 тысяч фунтов).

В сентябре 2017 года впервые стало известно, что ФИФА подозревает «Ман Сити» в нарушении правил при трансферах молодых игроков.

АПЛ в мае того же года наказала «Сити», оштрафовав клуб на 300 тысяч фунтов и запретив в течение двух лет подписывать игроков из академий.