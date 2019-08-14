Фото: на шоссе Таллинн-Пярну в ДТП попал перевозивший опасный груз грузовик

Во вторник, 13 августа, около 22.47 на 28-м километре шоссе Таллинн-Пярну перевозивший газовые баллоны грузовой автомобиль попал в ДТП, сообщила пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.
Прибывшие на место аварии спасатели обнаружили съехавший в канаву грузовик Mercedes-Benz Actros, который перевозил газовые баллоны. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем оказался в кювете.
Поскольку речь шла об опасно грузе, спасатели объявили опасную зону в радиусе 100 метров от места аварии и вызвали специалистов по химической защите, которые подтвердили отсутствие утечек газа.
Спасатели достали водителя из кабины грузовика и доставили его в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Движение на месте ДТП было нарушено.