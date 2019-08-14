Какая прелесть этот ваш бокс парного дома!

Пятикомнатная двухэтажная квартира площадью 115,1 м2, в которой еще никто не жил, ждет своих первых хозяев. Отличный парный дом с энергосбережением В-класса, где есть все необходимое для счастливой жизни, находится в новом жилом районе Вескимёльдре.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже расположены прихожая, открытая кухня-гостиная, туалет и гардеробная. Также здесь находятся баня и душевая.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже расположены просторные спальни, еще одна гардеробная и ванная комната. Современная отделка и дизайн производят приятное впечатление буквально на каждом шагу.

ФОТО: KV.EE

В парном доме установлено водяное отопление пола и работает свой газовый котел, что обеспечивает круглогодично умеренные коммунальные платежи. В квартире имеется энергосберегающая вентиляционная установка с рекуперацией тепла. В цену квартиры входят все изображенные на фотографиях детали обстановки и декора.

ФОТО: KV.EE