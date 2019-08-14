Ширится-растет инкассо-фирма: количество долгов у эстонцев стало меньше, но суммы больше

На прошлой неделе была заключена сделка, которая повлияет на каждого, кто задолжает и столкнется с инкассо. Медиабизнесмен Ханс Х. Луйк, которому принадлежит в том числе Ekspress Grupp, на прошлой неделе стал, образно говоря, эстонским долговым королем, когда принадлежащая ему крупнейшая в Эстонии инкассо-фирма приобрела своего конкурента.

Лидирующая на рынке востребования кредитов фирма Julianus Inkasso, единственным собственником которой является Луйк, купила все акции конкурирующей инкассо-фирмы AS Lowell Eesti. После объединения фирмы продолжат действовать под общим названием Julianus Inkasso. В новой фирме останутся все работники и сохранятся клиентские договоры. По словам Юлара Маапалу, в результате сделки они приобретут свыше 60 000 новых долговых требований и благодаря этому у Julianus появится крупнейшая в Эстонии база данных должников.

Сам Луйк не пожелал раскрывать Postimees подробности сделки и переадресовал журналиста к Юлару Маапалу.

На вопрос о том, почему было решено купить Lowell, Маапалу ответил, что Lowell – сильная фирма с долгой традицией, у которой есть значительный портфель клиентов и требований и много замечательных работников. «Наша цель – расшириться, поскольку инкассо-бизнес – это объемный бизнес», - пояснил он, не пожелав раскрывать общий объем активных долговых требований инкассо. При этом он добавил, что у них есть представление о 90% эстонских должников.

Если кто-то остается в долгу, то теперь это не 500 евро, а 3000-5000.

По словам Маапалу, для владельцев Lowell местный бизнес слишком мал, поэтому было сочтено целесообразным уйти с рынка. Это признали и уходящие с рынка. По словам главы Lowell Петри Койвунена, группа приобрела носившую тогда название Lindorff фирму в 2016 году, а теперь решила уйти из Эстонии, поскольку сделка позволит им сосредоточиться на Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. «Нам приятно продать свой эстонский филиал фирмы лидеру на рынке», - добавил он.

Суммы долгов растут

Маапалу подтвердил, что количество долгов не выросло, однако средняя сумма долга на человека в последние годы выросла довольно значительно. «Если кто-то остается в долгу, то теперь это не 500 евро, а 3000-5000, и выкарабкивание из такого долга требует времени – особенно, если личный бюджет проблемный», - сказал Маапалу. В то же время он добавил, что фирма все же заинтересована в уплате долгов и в сотрудничестве с клиентом ищет подходящие возможности. «Сегодня мы весьма готовы пойти человеку навстречу и рассрочить задолженности, но это предполагает соблюдение договоренностей людьми, и это дорогостоящий процесс».