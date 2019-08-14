Ширится-растет инкассо-фирма: количество долгов у эстонцев стало меньше, но суммы больше

По словам директора недавно расширившейся крупнейшей в Эстонии инкассо-фирмы Julianus Inkasso Юлара Маапалу, количество долгов у эстонцев уменьшилось, но теперь они в несколько раз больше, пишет Postimees.
На прошлой неделе была заключена сделка, которая повлияет на каждого, кто задолжает и столкнется с инкассо. Медиабизнесмен Ханс Х. Луйк, которому принадлежит в том числе Ekspress Grupp, на прошлой неделе стал, образно говоря, эстонским долговым королем, когда принадлежащая ему крупнейшая в Эстонии инкассо-фирма приобрела своего конкурента.
Лидирующая на рынке востребования кредитов фирма Julianus Inkasso, единственным собственником которой является Луйк, купила все акции конкурирующей инкассо-фирмы AS Lowell Eesti. После объединения фирмы продолжат действовать под общим названием Julianus Inkasso. В новой фирме останутся все работники и сохранятся клиентские договоры. По словам Юлара Маапалу, в результате сделки они приобретут свыше 60 000 новых долговых требований и благодаря этому у Julianus появится крупнейшая в Эстонии база данных должников.
Сам Луйк не пожелал раскрывать Postimees подробности сделки и переадресовал журналиста к Юлару Маапалу.
На вопрос о том, почему было решено купить Lowell, Маапалу ответил, что Lowell – сильная фирма с долгой традицией, у которой есть значительный портфель клиентов и требований и много замечательных работников. «Наша цель – расшириться, поскольку инкассо-бизнес – это объемный бизнес», - пояснил он, не пожелав раскрывать общий объем активных долговых требований инкассо. При этом он добавил, что у них есть представление о 90% эстонских должников.
Если кто-то остается в долгу, то теперь это не 500 евро, а 3000-5000.
По словам Маапалу, для владельцев Lowell местный бизнес слишком мал, поэтому было сочтено целесообразным уйти с рынка. Это признали и уходящие с рынка. По словам главы Lowell Петри Койвунена, группа приобрела носившую тогда название Lindorff фирму в 2016 году, а теперь решила уйти из Эстонии, поскольку сделка позволит им сосредоточиться на Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. «Нам приятно продать свой эстонский филиал фирмы лидеру на рынке», - добавил он.
Суммы долгов растут
Маапалу подтвердил, что количество долгов не выросло, однако средняя сумма долга на человека в последние годы выросла довольно значительно. «Если кто-то остается в долгу, то теперь это не 500 евро, а 3000-5000, и выкарабкивание из такого долга требует времени – особенно, если личный бюджет проблемный», - сказал Маапалу. В то же время он добавил, что фирма все же заинтересована в уплате долгов и в сотрудничестве с клиентом ищет подходящие возможности. «Сегодня мы весьма готовы пойти человеку навстречу и рассрочить задолженности, но это предполагает соблюдение договоренностей людьми, и это дорогостоящий процесс».
Маапалу считает, что важнейший индикатор экономических кризисов – низкая трудовая занятость. «Если у людей есть работа, они смогут обслужить свои договоры. Если в экономике возникнет спад, первыми окажутся под ударом люди со слабой финансовой позицией, у которых нет резерва. Поэтому мы советуем всем всегда копить резервы и не брать обязательств по самое не могу», - предупредил он.
Глядя в будущее, Маапалу сказал, что в сфере финансирования всегда можно найти новые услуги для рынка. «Сегодня наше предприятие Taust.ee – администратор крупнейшей базы должников, и на основании этой информации можно принимать очень качественные решения по кредитам. Мы вывели на рынке услугу об информации о счете, которая позволяет автоматически делать консолидировать и систематизировать выписки со счета. Мы проверяем крупнейший в Эстонии портфель исполнительного производства и точно знаем, когда и как принимать решения о начале судебных производств», - пояснил Маапалу.
И маленькие растут
И все же нельзя сказать, что гигант Julianus Inkasso отбирает у малышей крошки со стола. Скорее, маленькие отбирают их у больших. Например, по словам члена правления OÜ CKE Inkasso Рауля Рейнсалу, объем их требований в первой половине этого года вырос на 28% по сравнению с прошлым. «Не могу сказать, прибавилось ли работы у остальных (мелких инкассо-фирм. - ред.), поскольку многие клиенты пришли к нам именно от больших инкассо-фирм».
Рейнсалу пояснил, что особенность CKE Inkasso состоит в том, что в случае обращения в суд они сами оплачивают судебные расходы за своих клиентов, что нравится клиентам, уже потерявшим деньги. Рейнсалу надеется также, что рыночная доля CKE Inkasso в ближайшие годы вырастет.
Справка
AS Lowell Eesti имеет финские корни, фирма действовала на эстонском долговом рынке 22 года и является одной из ведущих эстонских инкассо-фирм. Оборот AS Lowell Eesti в 2018 году составил 1,77 млн евро, в фирме работает 19 человек.
Julianus Inkasso – инкассо-фирма, работающая с 1995 года, ее прошлогодний оборот составил 2,5 млн евро, а чистая прибыль – 1,3 млн евро. В фирме работает 33 человека. 100% Julianus Inkasso принадлежит Хансу Х. Луйку.