В Эстонии насчитывается почти 36 000 безработных

Численность трудоустроенных во втором составила 667 700, безработных 35 700 человек, эти показатели трудовой занятости за год существенно не изменились.

Среди людей в возрастной группе от 50 до 74 лет занятость составила 232 500 человек, что на 9600 человек, чем годом раньше. Занятость составила в этой группе 4,7 процента, численность безработных понизилась за год на 2100 человек. Мужчин среди трудозанятых было 104 800, женщин 127 700, за год численность трудозанятых женщин выросла на 3400, мужчин на 6200 человек.

Безработица в возрастной группе от 25 до 49 лет составила 4, а занятость 83,3 процента. За год показатели не изменились. Занятость составила в этой группе 39,5 процента, безработица 14,1 процента. Фоном высокой безработицы среди молодежи является летний период, когда молодежь начинает искать работу.

Численность работников с полной трудовой занятостью во втором квартале этого года оценочно составила 584 500 человек, с частичной трудовой занятостью 83 200 человек, показатели за год существенно не изменились.

Число неактивных участников рынка труда за год во втором квартале этого года несколько выросло за год и составило 277 600 человек. В основном этот статус связан с выходом на пенсию, периодом учебы, болезнями или травмами. В этот раз прирост показателя в основном связан с ростом числа учащихся.