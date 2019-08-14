«Реал» отказался от покупки Погба

По информации El Chiringuito, «Реал» отказался от трансфера француза и не будет предпринимать попыток его заполучить.
Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан лично хотел приобрести Погба, однако «Реал» не готов платить за игрока 150 млн евро.
«МЮ» не будет рассматривать предложения о переходе 26-летнего француза до закрытия трансферных окон в европейских лигах, утверждает The Telegraph.
Тренер манчестерской команды Оле-Гуннар Сульшер видит в Погба ключевую фигуру и уверен, что игрок будет сфокусирован на своей работе, несмотря на множество слухов о его будущем.