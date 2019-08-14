Ср, 14.08.2019
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«Реал» отказался от покупки Погба

Paul Pogba

ФОТО: Speed Media / ZUMAPRESS.com

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не продолжит карьеру в Испании, передает Sports.ru.

По информации El Chiringuito, «Реал» отказался от трансфера француза и не будет предпринимать попыток его заполучить.

Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан лично хотел приобрести Погба, однако «Реал» не готов платить за игрока 150 млн евро.

«МЮ» не будет рассматривать предложения о переходе 26-летнего француза до закрытия трансферных окон в европейских лигах, утверждает The Telegraph.

Тренер манчестерской команды Оле-Гуннар Сульшер видит в Погба ключевую фигуру и уверен, что игрок будет сфокусирован на своей работе, несмотря на множество слухов о его будущем.

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