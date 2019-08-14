«Реал» отказался от покупки Погба

По информации El Chiringuito, «Реал» отказался от трансфера француза и не будет предпринимать попыток его заполучить.

Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан лично хотел приобрести Погба, однако «Реал» не готов платить за игрока 150 млн евро.

«МЮ» не будет рассматривать предложения о переходе 26-летнего француза до закрытия трансферных окон в европейских лигах, утверждает The Telegraph.