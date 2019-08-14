Маклер: куда движется недвижимость

При первой крупной послекризисной волне покупатели, обнадеженные устойчивым ростом, низкими ставками и крепкими прогнозами, сметали с порталов недвижимости практически все. Молодые семьи, инвесторы и переезжающие из все еще кризисных регионов Эстонии специалисты - всем нужно было современное жилье, качественно отличающееся от набивших оскомину панелек. И первые накопления тоже смело вкладывали в недвижимость: если на большую квартиру не хватало, покупали маленькие, которые тут же успешно сдавали.

Но вместе с благосостоянием и стабильно обнадеживающими прогнозами параллельно стали расти и аппетиты. Теперь покупатели не только не хотят жить в старом, но и не желают видеть ничего старого из окна. Им нужны не просто еще более просторные квартиры в новых домах, а целые новые районы.

Клиенты открыли для себя все радости жизни в рядных и парных домах, а также все чаще планируют обзавестись собственным хозяйством. Непременно в тихом зеленом месте, с хорошими соседями, современными коммуникациями и поближе к работе и школам - тоже новым! Вот ведь задача! Вместе с вымыванием мелких застройщиков, которые уже не могут участвовать в гонке гигантов, остро встает вопрос - а где эти районы строить?

Таллинн - не просто одна из самых компактных европейских столиц, где перестраивать старое и развивать новые проекты очень дорого. Более того - его спальные районы выстроены по нормам сорокалетней давности. В этих условиях застройщики все больше смотрят в сторону соседних с Таллинном волостей, в которых целые поля и леса будто бы созданы для строительства современных эстонских домохозяйств.

Ближайшие к Таллинну Харку, Сауэ, Саку, Виймси - все переживают рост числа новых проектов, ведь от них до центра Таллинна всего-то 20 минут на машине, но вместе с тем в них можно найти и уединение, и тишину, и природу. И все это уже по цене двухкомнатной квартиры в шумном центре Таллинна.