Маклер: куда движется недвижимость

Таллиннские покупатели недвижимости становятся все более требовательными к качеству жизни. Новые тренды показывают, что пока вся Эстония стремится в Таллинн, сами жители столицы переселяются за границы города, считает маклер бюро недвижимости Nordic Brokers Кирилл Смирнов.
При первой крупной послекризисной волне покупатели, обнадеженные устойчивым ростом, низкими ставками и крепкими прогнозами, сметали с порталов недвижимости практически все. Молодые семьи, инвесторы и переезжающие из все еще кризисных регионов Эстонии специалисты - всем нужно было современное жилье, качественно отличающееся от набивших оскомину панелек. И первые накопления тоже смело вкладывали в недвижимость: если на большую квартиру не хватало, покупали маленькие, которые тут же успешно сдавали.
Но вместе с благосостоянием и стабильно обнадеживающими прогнозами параллельно стали расти и аппетиты. Теперь покупатели не только не хотят жить в старом, но и не желают видеть ничего старого из окна. Им нужны не просто еще более просторные квартиры в новых домах, а целые новые районы.
Клиенты открыли для себя все радости жизни в рядных и парных домах, а также все чаще планируют обзавестись собственным хозяйством. Непременно в тихом зеленом месте, с хорошими соседями, современными коммуникациями и поближе к работе и школам - тоже новым! Вот ведь задача! Вместе с вымыванием мелких застройщиков, которые уже не могут участвовать в гонке гигантов, остро встает вопрос - а где эти районы строить?
Таллинн - не просто одна из самых компактных европейских столиц, где перестраивать старое и развивать новые проекты очень дорого. Более того - его спальные районы выстроены по нормам сорокалетней давности. В этих условиях застройщики все больше смотрят в сторону соседних с Таллинном волостей, в которых целые поля и леса будто бы созданы для строительства современных эстонских домохозяйств.
Ближайшие к Таллинну Харку, Сауэ, Саку, Виймси - все переживают рост числа новых проектов, ведь от них до центра Таллинна всего-то 20 минут на машине, но вместе с тем в них можно найти и уединение, и тишину, и природу. И все это уже по цене двухкомнатной квартиры в шумном центре Таллинна.
Однако вместе с очевидными плюсами вроде потока в волостные бюджеты доли подоходного налога от прироста вполне обеспеченных жителей, это ставит перед волостными управами новые вызовы. Строительство крупных развязок на главных направлениях планомерно снимает основное напряжение дорожного движения, но кроме логистики требуется решить и множество других вопросов: чистая вода и канализация, магазины, спортивные центры, система школ и детских садов - всё требует пересмотра. И как мы видим, таллиннские соседи оперативно занимаются этими вопросами. Уже несколько лет ближайшие к столице волости активно состязаются в количестве самых богатых жителей. И судя по всему, этот спор в ближайшее время вряд ли закончится.