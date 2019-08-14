Серена Уильямс снялась с престижного турнира в Цинциннати и поставила под вопрос участие в Открытом чемпионате США

«Я приехала в Мейсон в воскресенье и попробовала всё, чтобы подготовиться к игре. Утренняя тренировка была обнадёживающая, но, к сожалению, травма спины всё ещё даёт о себе знать. Я не смогу бороться», — приводятся слова Уильямс в официальном «твиттере» турнира. Напомним, что ранее экс первая ракетка мира не смогла доиграть финальный матч Rogers Cup также из-за болей в спине. В финальной дуэли за трофей 37-летняя Уильямс покинула корт после четырёх геймов. Серена хотела отыграться в Цинциннати, но травма спины вновь дала о себе знать.