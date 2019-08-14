Ср, 14.08.2019
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  • Серена Уильямс снялась с престижного турнира в Цинциннати и поставила под вопрос участие в Открытом чемпионате США

Серена Уильямс снялась с престижного турнира в Цинциннати и поставила под вопрос участие в Открытом чемпионате США

Serena Williams.

ФОТО: Vaughn Ridley / AFP

Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати из-за травмы спины, передает Championat.com.

В первом круге Уильямс должна была играть с Зариной Дияс.

«Я приехала в Мейсон в воскресенье и попробовала всё, чтобы подготовиться к игре. Утренняя тренировка была обнадёживающая, но, к сожалению, травма спины всё ещё даёт о себе знать. Я не смогу бороться», — приводятся слова Уильямс в официальном «твиттере» турнира. Напомним, что ранее экс первая ракетка мира не смогла доиграть финальный матч Rogers Cup также из-за болей в спине. В финальной дуэли за трофей 37-летняя Уильямс покинула корт после четырёх геймов. Серена хотела отыграться в Цинциннати, но травма спины вновь дала о себе знать.

Если Уильямс не сможет поправить здоровье в течение ближайшей недели, то, по всей вероятности, как отмечают американские СМИ, Уильямс будет вынуждена пропустить и Открытый чемпионат США по теннису.

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