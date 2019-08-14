Ср, 14.08.2019
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  • Фото: около улицы Рейди снесут бункер, в котором обосновались асоциалы

Фото: около улицы Рейди снесут бункер, в котором обосновались асоциалы

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Бункер рядом с Рейди-теэ.

ФОТО: Tallinna kesklinna valitsus

Управа района Кесклинн и застройщик жилого района Уус-Холланди Skinest Arendus OÜ договорились начать сегодня, 14 августа, уборку граничащей с будущей улицей Рейди городской земли (Мадалмаа, 2) от кустарника и мусора. Будет снесен и находящийся на территории подземный бункер. 

«На граничащей с улицей Рейди территории около жилого района Уус-Холланди находится земля, на которой годами жили асоциалы. До строительства новой улицы и нового жилого квартала она не привлекала внимания горожан и на ней образовалась настоящая свалка, а также место встречи и проживания асоциалов. Теперь пришло время привести зону в порядок, убрать мусор и снести находящийся на ней бункер. Надеюсь, что в будущем на этой территории появится привлекательное городское пространство с пешеходными дорожками и местом для проведения свободного времени», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. 

Территория по адресу Мадалмаа, 2 составляет 3000 м2 и принадлежит городу. Территорию приведут в порядок по совместной инициативе управы района Кесклинн и застройщика Skinest Arendus OÜ. В ходе работ будет снесен заброшенный подземный бункер. Управа района вместе с полицией и МуПо сначала осмотрит бункер, чтобы убедиться, что в нем нет людей. К процессу будет подключен социальный работник, чтобы, при необходимости, предложить бездомным реабилитационные услуги.  

Сегодня планируется начать уборку территории. На завтра запланированы более масштабные работы по сносу бункера.

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