Фото: около улицы Рейди снесут бункер, в котором обосновались асоциалы

«На граничащей с улицей Рейди территории около жилого района Уус-Холланди находится земля, на которой годами жили асоциалы. До строительства новой улицы и нового жилого квартала она не привлекала внимания горожан и на ней образовалась настоящая свалка, а также место встречи и проживания асоциалов. Теперь пришло время привести зону в порядок, убрать мусор и снести находящийся на ней бункер. Надеюсь, что в будущем на этой территории появится привлекательное городское пространство с пешеходными дорожками и местом для проведения свободного времени», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.