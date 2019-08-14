Фото и видео: тысяча мигрантов на ста пятидесяти квадратных метрах

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, зарегистрировавшего в пригородном коттедже более тысячи иностранных граждан. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт областного управления МВД.
Как выяснили полицейские, дом мужчине не принадлежит — он изначально арендовал его с целью предоставления койко-мест мигрантам. В ходе проверки выяснилось, что в особняке общей площадью 150 квадратных метров всего 16 комнат и 92 спальных места, в то время как прописанных в десять с лишним раз больше.
«В день фигурант мог поставить на учет больше 100 иностранцев, которые фактически там не проживали. У полицейских имеются сведения, что за каждого поставленного на учет гражданина из ближнего зарубежья фигурант получал денежное вознаграждение», — отмечается в сообщении.
За фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет новосибирцу грозит трехлетний тюремный срок или крупный штраф.
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