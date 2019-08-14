Фото и видео: тысяча мигрантов на ста пятидесяти квадратных метрах

Как выяснили полицейские, дом мужчине не принадлежит — он изначально арендовал его с целью предоставления койко-мест мигрантам. В ходе проверки выяснилось, что в особняке общей площадью 150 квадратных метров всего 16 комнат и 92 спальных места, в то время как прописанных в десять с лишним раз больше.