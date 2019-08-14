Советы специалистов: как сделать спальню уютнее

Наверняка вы не раз замечали такую особенность: есть спальни, в которых приятно находиться в любое время, в них душа и тело полностью расслабляются, но встречаются и другие комнаты, обстановка в которых угнетает и отталкивает. Будем исправлять!

Выбирайте притягательные тона

Цветовая гамма спальни – это залог успеха ее интерьера, так как оттенки могут по-разному восприниматься нашим подсознанием, а значит, производить либо положительный, либо отрицательный эффект.

В воображении многих красный ассоциируется с властью, страстностью и теплотой, в то время как синий вызывает доверие, успокаивает и убеждает.

Попробуйте смешать эти два самодостаточных цвета, и вы получите удивительный фиолетовый, используя который, можно создать в спальне особенную, правильную и располагающую атмосферу. Кроме фиолетового обратите внимание на ягодные, бордовые и винные оттенки, а также, лососевый и коричный, потому что именно такие тона вызывают ощущение уюта, неги, тепла и покоя.

Делайте ставку на натуральные материалы

Для спальни рекомендуется подбирать приятные на ощупь материалы: дерево, хлопок, шерсть, мех.

Лучшим вариантом напольного покрытия может стать пробка или паркет, для стен можно подобрать обои или просто покрыть их краской нейтральных оттенков. А вот для акцентов рекомендуем разные фактуры: выбрать светильники с деревянным основанием и тканевым абажуром, шерстяной узорчатый ковер, меховое покрывало, обитую бархатом банкетку или пуфы в изножье кровати.

Выделите спальную зону

Самый оригинальный способ – установка балдахина над кроватью. Но не стоит использовать слишком массивную конструкцию в виде карниза, вертикальных стоек или балясин. Можно ограничиться легким крепежом под потолком, который будет держать полупрозрачные занавеси.

Сделать спальную зону более интимной можно с помощью ворсистого ковра около кровати, необычного изголовья и локального освещения.

Хорошо освещайте комнату

Вопреки бытующему мнению, что в спальне предпочтителен постоянный полумрак, все-таки лучше, если комната в дневное время будет наполнена естественным светом.

Так по утрам станет намного проще просыпаться и чувствовать себя бодрее, ведь солнечный свет жизненно необходим и оказывает благотворное влияние на организм человека, его настроение и самочувствие.

Даже если окна в вашей спальне довольно большие, не стоит слишком плотно занавешивать их шторами. Лучше использовать легкий тюль и функциональные гардины, которые закроют оконный проем лишь вечером и ночью.