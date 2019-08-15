Страшно, аж жуть! Дом над пропастью в Австралии

На юго-западном побережье Индийского океана, в австралийском штате Виктория, построят частный дом прямо над обрывом. Проект «Дом-скала» (Cliff House) разработала компания Modscape Concept для своих клиентов - супружеской пары Эммы и Дэвида. Об этом рассказывает сайт Stroi.mos.ru.
Чета австралийцев владеет скалистым участком земли с видом на океан, на котором из-за особенностей грунта затруднено строительство. Как утверждают инженеры и архитекторы, на разработку этого амбициозного проекта их вдохновили ракушки, которые цепляются за корпус корабля. Почему бы и дому не прицепиться таким же образом к скале?
Пятиэтажный дом построят из сборных модулей по системе «слоеный пирог». Каждый этаж будет укладываться поверх предыдущего, а к скале их прикрепят с помощью стальных штифтов.
На верхнем этаже, расположенном на одном уровне с плоскостью скалы, будет оборудован гараж на два автомобиля. Из него по лестнице можно спуститься на нижние этажи. В доме предусмотрены три спальни, две ванные комнаты, гостиная, кухня, зоны SPA и барбекю.
Дизайну интерьера свойствен минимализм. Согласно задумке авторов проекта жильцов ничто не должно отвлекать от панорамного вида на океан. Кроме того, пол нижнего этажа дома будет выполнен из стеклянных панелей, чтобы создать иллюзию открытого пространства, нависающего над водой.
Словом, созданы все условия для того, чтобы жильцы и гости этого дома могли получить порцию адреналина. Остальные фото и чертеж дома смотрите ЗДЕСЬ.