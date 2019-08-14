Ср, 14.08.2019
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  • Мужчина, пытавшийся купить у подростка секс-услуги, получил условный срок

Мужчина, пытавшийся купить у подростка секс-услуги, получил условный срок

Иллюстративное фото.

ФОТО: EPA / Scanpix

Тартуский уездный суд приговорил к условному лишению свободу 27-летнего мужчину, который в социальных сетях пытался уговорить подростков на секс за деньги, сообщает Rus.ERR.

По решению суда, которое к сегодняшнему дню вступило в законную силу, мужчина наказан условным лишением свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Отправляться в тюрьму ему не придется в том случае, если в ближайшие три года он не совершит новое преступление.

Согласно обвинительному заключению, весной 2018 года мужчина переписывался в Facebook с 13-летним подростком, которому трижды предлагал вступить с ним в интимную связь, предлагая за контакт от 50 до 100 евро. Преступление не было доведено до конца, поскольку под видом подростка с обвиняемым переписывался полицейский.

Летом того же года мужчина, также общаясь в интернете, хотел купить секс у реального несовершеннолетнего лица, но того не устроила предлагаемая сумма в размере 160 евро.

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