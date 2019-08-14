Бывший работник ARK: очереди на экзамен по вождению – это результат плохой работы

Департамент шоссейных дорог постоянно говорит о безопасности дорожного движения, но его собственная телега едет против движения, пишет бывший руководитель сферы дорожного движения Лыунаского региона Департамента шоссейных дорог Раймо Ронимойс в Tartu Postimees.
Недавно в Tartu Postimees писали о слишком длинных очередях на экзамен по вождению в разных бюро Департамента шоссейных дорог. Молодые кандидаты в водители, чтобы попасть на экзамен, вынуждены ждать до трех месяцев. Кому это выгодно? Как могло случиться, что вместо прежних двух недель приходится ждать по три месяца?
Скорее всего, первыми получателями выгоды являются автошколы, которые во время ожидания могут продавать ученикам дополнительные уроки вождения. Из-за неспособности департамента вести дела страдают кандидаты в водители, ожидания которых в плане качества предоставляемой услуги явно намного выше. Три месяца – это слишком большой промежуток времени, чтобы после окончания автошколы официально оформить права на вождение и начать практиковать свои знания. Получение прав сегодня является одной из самых важных частей процесса взросления, а молодым людям, особенно живущим в глубинке, это еще и крайне важно для обеспечения своей конкурентоспособности на рынке труда. Государство должно это понимать и максимально вкладываться в обеспечение такой возможности.
Люди делятся на две категории: одни могут предусмотреть, а другие - представить. Разница в том, что в случае последних успех зависит от богатства фантазии, а у первых – от опыта, знаний и способности находить лучшие решения. Введенные Департаментом шоссейных дорог изменения явно были сделаны по принципу того представления, что в современной организации нужны постоянные обновления – будь что будет, мы реформируем!
Теория управления гласит, что мониторинг рабочего процесса должен происходить постоянно (планируй, изменяй, реализовывай и оценивай, после этого планируй заново и выходи на новый круг). Но сейчас кажется, что управление изменений не является в Департаменте шоссейных дорог постоянным процессом, или там довольны средненьким результатом. Руководитель экзаменационного отдела сообщает, что так было всегда, и для беспокойства нет причин. Департамент шоссейных дорог – большая организация, и другие его подразделения делают хорошую работу для обеспечения безопасности движения, а также для развития и ухода за инфраструктурой. А что было бы, если бы департамент сообщил, что шоссе 2+2 больше не строят, или была бы принята позиция, что попасть из Таллинна в Тарту за два часа теперь нельзя, достаточно хорошим результатом будет четыре часа?
Конечно, как граждане, мы бы с такой позицией не согласились, и потребовали бы объяснений. Почему же экзаменационный отдел Департамента шоссейных дорог считает, что ожидание в течение трех месяцев – это удовлетворительно и учреждение ничего не должно менять? Вместо того чтобы искать новые решения, или вернуться к прежнему порядку, обвиняют автошколы и проваливших испытание кандидатов в водители.
Три года назад я написал мнение о том, что коррупция возникает там, где есть дефицит или иной устанавливающий препятствия фактор, для преодоления которого чиновник может в своих интересах влиять на ход процесса. Создание экзаменационного центра таким образом, как это запланировано, - это создание дефицита по всей стране, что скорее увеличит риск возникновения коррупции. Теперь мы оказались в ситуации, когда дефицит экзаменационного времени настолько велик, что им начали торговать на рынке. Разве это нормально?
Три года назад в Департаменте шоссейных дорог начались реформы, целью которых называлось повышение качества услуг. Журналистов заверяли, что все просчитано и все успешно. Финансовый выигрыш должен был составить до 850 000 евро в год, которые собирались распределить между служащими для повышения зарплат. Говорили, что закроют некоторые бюро, но качество услуг в соседнем уезде улучшится. К счастью, бюро в маленьких уездах в реальности не закрыли и они до сих пор работают в отдельные дни. В остальные дни служащие ездят на работу в крупные бюро, при этом то же самое должны делать и граждане, у которых возникли срочные вопросы.
Три года назад очереди на экзамен в большей части бюро Эстонии составляли неделю-две, в крупных городах летом они увеличивались максимум до трех недель. А после реформы очереди разрослись до трех месяцев! Это – новый уровень! Отвечает ли это «повышение качества услуг» ожиданиям граждан? Осмелюсь предположить, что нет. Скорее, это последствие плохой работы руководства сферы движения, которое пытаются объяснить плохой работой автошкол – кто-то же должен быть виноват. Департамент шоссейных дорог сам никогда ни в чем не виноват, всегда найдут кого-то, кто попытается переломать то хорошее, что есть. Один раз во всем виноваты автошколы, другой – затянувшийся летний период.
Давайте не будем забывать, что экзамен на вождение обложен государственной пошлиной в 40 евро, и у граждан есть право потребовать за эти деньги высшего качества, уважительного и заботливого отношения. Нужно прийти к ясности, хотят ли чиновники Департамента шоссейных дорог служить своему государству и гражданам таким образом, который соответствовал бы потребностям людей. Ожидания, предъявляемые к чиновникам, велики, и им не позволено создавать правила для собственного удобства. В Эстонии действует правило правой руки, и движение против ожиданий граждан запрещено.
Подводя итог, можно констатировать, что качество оказывающихся Департаментом шоссейных дорог экзаменационных услуг низкое и не отвечает ожиданиям общества. Беспечность и чиновничьи амбиции привели к дегенерации услуг дорожного регистра.
Будет ли решением закупка услуги у какого-то сертифицированного предприятия, перед которым поставят ясную цель - качество? В мире есть много разных примеров, и Эстонии стоило бы выбрать из них подходящий для нас.