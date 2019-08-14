Бывший работник ARK: очереди на экзамен по вождению – это результат плохой работы

Недавно в Tartu Postimees писали о слишком длинных очередях на экзамен по вождению в разных бюро Департамента шоссейных дорог. Молодые кандидаты в водители, чтобы попасть на экзамен, вынуждены ждать до трех месяцев. Кому это выгодно? Как могло случиться, что вместо прежних двух недель приходится ждать по три месяца?

Скорее всего, первыми получателями выгоды являются автошколы, которые во время ожидания могут продавать ученикам дополнительные уроки вождения. Из-за неспособности департамента вести дела страдают кандидаты в водители, ожидания которых в плане качества предоставляемой услуги явно намного выше. Три месяца – это слишком большой промежуток времени, чтобы после окончания автошколы официально оформить права на вождение и начать практиковать свои знания. Получение прав сегодня является одной из самых важных частей процесса взросления, а молодым людям, особенно живущим в глубинке, это еще и крайне важно для обеспечения своей конкурентоспособности на рынке труда. Государство должно это понимать и максимально вкладываться в обеспечение такой возможности.

Люди делятся на две категории: одни могут предусмотреть, а другие - представить. Разница в том, что в случае последних успех зависит от богатства фантазии, а у первых – от опыта, знаний и способности находить лучшие решения. Введенные Департаментом шоссейных дорог изменения явно были сделаны по принципу того представления, что в современной организации нужны постоянные обновления – будь что будет, мы реформируем!

Теория управления гласит, что мониторинг рабочего процесса должен происходить постоянно (планируй, изменяй, реализовывай и оценивай, после этого планируй заново и выходи на новый круг). Но сейчас кажется, что управление изменений не является в Департаменте шоссейных дорог постоянным процессом, или там довольны средненьким результатом. Руководитель экзаменационного отдела сообщает, что так было всегда, и для беспокойства нет причин. Департамент шоссейных дорог – большая организация, и другие его подразделения делают хорошую работу для обеспечения безопасности движения, а также для развития и ухода за инфраструктурой. А что было бы, если бы департамент сообщил, что шоссе 2+2 больше не строят, или была бы принята позиция, что попасть из Таллинна в Тарту за два часа теперь нельзя, достаточно хорошим результатом будет четыре часа?

Конечно, как граждане, мы бы с такой позицией не согласились, и потребовали бы объяснений. Почему же экзаменационный отдел Департамента шоссейных дорог считает, что ожидание в течение трех месяцев – это удовлетворительно и учреждение ничего не должно менять? Вместо того чтобы искать новые решения, или вернуться к прежнему порядку, обвиняют автошколы и проваливших испытание кандидатов в водители.