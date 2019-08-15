Узнайте, о чем хотят спросить покупатели при просмотре недвижимости, но очень боятся

1. Могу ли я сходить в туалет?

Вы смотрите уже третью квартиру, и организм просто требует, чтобы вы на минутку уединились в туалете. Не будет ли такая просьба слишком нескромной?

«Если вам приспичило, ничего не поделать – надо идти. Но не делайте этого украдкой. Вдруг в доме отключена вода? – отвечает маклер Пат Комбс. – Спросите разрешения, в этом нет ничего неприличного. Хуже, если для того, чтобы включить для вас персонально воду, потребуется слишком много времени».

2. Могу ли я взять с собой на просмотр картонный стаканчик с кофе или какую-то еду?

Вы только что закончили работу, и стаканчик с кофе вам просто необходим. Можно ли зайти в квартиру с «топсиком» в руках? Не будет ли это выглядеть невежливо?

«Если вы только что купили кофе на заправке или в киоске, будьте внимательны, - советует маклер – Как-то раз один молодой посетитель пролил весь свой кофе на белый ковер. Мы потратили уйму времени, чтобы удалить пятно».

Если ваш стаканчик закрыт крышкой и вы ведете себя осмотрительно, маклеры не имеют ничего против кофе. А вот орешки или чипсы лучше оставить в машине.

3. Могу ли я заглянуть в шкафы?

«Естественно! – восклицает маклер Даг Глейзер. – Покупка недвижимости – одно из важнейших событий в вашей жизни, и вы вправе подробно осмотреть все, что есть в квартире».

На этот вопрос отвечают по-другому, если в шкафах еще остались вещи хозяев. Можно приоткрыть дверцы, чтобы посмотреть, каких размеров шкаф-купе и какие полки и кронштейны там имеются, но трогать вещи будет верхом неприличия.

4. Могу ли я сделать фотографии?

Сейчас телефон с фотокамерой под рукой у каждого, поэтому можно быстро отправить родственникам фотографии, однако нужно получить разрешение на фотосъемку.

«Если объект меблирован и декорирован ценными предметами, вполне вероятно, что продавец не захочет, чтобы фотографии оказались в социальных сетях, например. Обязательно спросите разрешение», - говорит Комбс.

5. Могу ли я посидеть на диване или в кресле?

«Конечно, хорошо, что вы себя чувствуете, как дома, но если мебель не входит в цену, лучше этого не делать», - высказывается маклер.

Однако, если вы очень устали или у вас проблема со здоровьем, просто попросите разрешения, в этом нет ничего дурного.