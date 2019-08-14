Китайские спортсмены массово попадаются на допинге

В допинг-пробе 24-летней спортсменки, взятой 11 августа 2018 года, был найден эритропоэтин. Фансюй отстранена от соревнований до 11 сентября 2022 года.

Также сообщается, что хоккеистка Ли Цзясинь отстранена от соревнований на один год после положительного теста на гидрохлоротиазид, а китайский легкоатлет, в организме которого был обнаружен синтетический стероид станозолол во время вступительных экзаменов в спортивный колледж, дисквалифицирован на четыре года.