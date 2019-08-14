Ср, 14.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

Китайские спортсмены массово попадаются на допинге

Ян Фансюй

ФОТО: PILAR OLIVARES / REUTERS

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро китайская волейболистка Ян Фансюй дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Китайского антидопингового агентства (CHINADA).

В допинг-пробе 24-летней спортсменки, взятой 11 августа 2018 года, был найден эритропоэтин. Фансюй отстранена от соревнований до 11 сентября 2022 года.

Также сообщается, что хоккеистка Ли Цзясинь отстранена от соревнований на один год после положительного теста на гидрохлоротиазид, а китайский легкоатлет, в организме которого был обнаружен синтетический стероид станозолол во время вступительных экзаменов в спортивный колледж, дисквалифицирован на четыре года.

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