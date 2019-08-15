Сергей Метлев: надеюсь, что МВД не создает этот резерв для выездов в Ида-Вирумаа

Тему прокомментировал в студии помощник полицейского, член совета гражданских объединений, юрист Сергей Метлев.

Фрагмент беседы:

– Отвечает ли истине то, что глава МВД Март Хельме (EKRE) пытается создать собственную полицию?

– Честно говоря, недавно я прочел мнение, где было сказано, что опасно создавать военизированные структуры вдобавок к имеющимся, потому что это может указывать на усиление менталитета сильной руки.

Я бы не хотел, чтобы такие мнения в Эстонии распространялись. В нашем государстве силовые структуры хорошо контролируются, произвола практически нет, за исключением отдельных случаев, и за это люди получают наказания.

Не хотелось бы, чтобы население Эстонии теперь боялось своего государства и возможных новых структур безопасности.

– Насколько подобная инициатива похожа на то, что делает президент Орбан в борьбе с мигрантами на границе?

– Не думаю, что подобные параллели существуют. Идея о создании резерва внутренней обороны не нова. Если бы Эстония сейчас находилась в ситуации Венгрии, то через границу лилась бы река беженцев. Представить не могу, что случилось бы с нашим обществом, как бы реагировало государство… В этом-то и есть проблема, что мы не знаем, как в этой ситуации поступать. И речь идет о том, чтобы подготовиться к возможным кризисам.

Например, у нас уже прорабатывался сценарий потока миграции со стороны России в случае какого-нибудь катаклизма или серьезных проблем на ее территории.

– Кто может хлынуть через нашу границу? Сторонники Ходорковского?

– Все гораздо прозаичнее. В России может произойти какое-нибудь потрясение – экономического или политического характера.

Многие жители Ленинградской области (огромного региона) могут захотеть уехать из России. Они это будут делать через Эстонию.

Как мы поступим? Что случится с нашей границей у Наровы? У нас просто в такой ситуации не хватит ресурсов.

– Против кого в перспективе можно будет применить новую силовую структуру?

– В Эстонии практически исключена ситуация, при которой любая силовая структура будет выполнять политический приказ, подавлять или репрессировать людей по какому-то признаку. Не верю, что это возможно.

И хотя у правительства большие полномочия, у нас существуют суд и прокуратура. Это независимые учреждения. Те, кто преступает закон даже у власти, должны учитывать, что это наказуемо. Верю в то, что в Эстонии закон работает.

– Кого вы сами видите в качестве внутренней угрозы?

– Эти угрозы многосторонние. Начиная от мирных социальных протестов, которые могут из-за провокатора перерасти в сжигание автомобилей и крушение магазинов, до инцидентов с полицией в отношении какого-то правонарушителя, когда часть общества будет негодовать и выйдет на улицу.

– Сокращаемые шахтеры – это угроза внутренней безопасности?