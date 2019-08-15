Сергей Метлев: надеюсь, что МВД не создает этот резерв для выездов в Ида-Вирумаа

МВД выступило с инициативой о создании вооруженного резервного подразделения для подавления массовых беспорядков. Что послужило причиной? Против кого в перспективе можно будет применить эти силы?
Тему прокомментировал в студии помощник полицейского, член совета гражданских объединений, юрист Сергей Метлев.
Фрагмент беседы:
– Отвечает ли истине то, что глава МВД Март Хельме (EKRE) пытается создать собственную полицию?
– Честно говоря, недавно я прочел мнение, где было сказано, что опасно создавать военизированные структуры вдобавок к имеющимся, потому что это может указывать на усиление менталитета сильной руки.
Я бы не хотел, чтобы такие мнения в Эстонии распространялись. В нашем государстве силовые структуры хорошо контролируются, произвола практически нет, за исключением отдельных случаев, и за это люди получают наказания.
Не хотелось бы, чтобы население Эстонии теперь боялось своего государства и возможных новых структур безопасности.
– Насколько подобная инициатива похожа на то, что делает президент Орбан в борьбе с мигрантами на границе?
– Не думаю, что подобные параллели существуют. Идея о создании резерва внутренней обороны не нова. Если бы Эстония сейчас находилась в ситуации Венгрии, то через границу лилась бы река беженцев. Представить не могу, что случилось бы с нашим обществом, как бы реагировало государство… В этом-то и есть проблема, что мы не знаем, как в этой ситуации поступать. И речь идет о том, чтобы подготовиться к возможным кризисам.
Например, у нас уже прорабатывался сценарий потока миграции со стороны России в случае какого-нибудь катаклизма или серьезных проблем на ее территории.
– Кто может хлынуть через нашу границу? Сторонники Ходорковского?
– Все гораздо прозаичнее. В России может произойти какое-нибудь потрясение – экономического или политического характера.
Многие жители Ленинградской области (огромного региона) могут захотеть уехать из России. Они это будут делать через Эстонию.
Как мы поступим? Что случится с нашей границей у Наровы? У нас просто в такой ситуации не хватит ресурсов.
– Против кого в перспективе можно будет применить новую силовую структуру?
– В Эстонии практически исключена ситуация, при которой любая силовая структура будет выполнять политический приказ, подавлять или репрессировать людей по какому-то признаку. Не верю, что это возможно.
И хотя у правительства большие полномочия, у нас существуют суд и прокуратура. Это независимые учреждения. Те, кто преступает закон даже у власти, должны учитывать, что это наказуемо. Верю в то, что в Эстонии закон работает.
– Кого вы сами видите в качестве внутренней угрозы?
– Эти угрозы многосторонние. Начиная от мирных социальных протестов, которые могут из-за провокатора перерасти в сжигание автомобилей и крушение магазинов, до инцидентов с полицией в отношении какого-то правонарушителя, когда часть общества будет негодовать и выйдет на улицу.
– Сокращаемые шахтеры – это угроза внутренней безопасности?
– Любое потрясение экономического характера в Ида-Вирумаа может повлечь за собой нестабильность: сначала – это разорение домохозяйств и чувство полной бесперспективности, а потом это изливание злости на улице.
Это обычная человеческая черта.
Проблемы региона решать нужно не резервами внутренней обороны, а грамотной региональной политикой. Я очень надеюсь, что МВД не создает этот резерв для выездов в Ида-Вирумаа. Это искусственно раздуваемый страх.
– Не считаете ли вы, что создание таких альтернативных подразделений весьма напоминает российскую Росгвардию и те же автозаки?
– Ситуации в Эстонии и России сильно отличаются. Росгвардия – полностью вооруженное подразделение (даже на случай войны), которое подчиняется президенту РФ. Эти люди недавно подавляли мирные выступления в Москве в связи с проведением выборов.
В Эстонии просто нет таких серьезных проблем с демократическими свободами, чтобы людям пришлось массово выливать недовольство на улицы Таллинна. Параллели неуместны. Нас трудно сравнивать.
– Тем не менее, когда речь идет о подавлении гражданских протестов в России, мы говорим, что недемократичная власть подавляет инакомыслие силой. Можно ли сказать, что теперь мы движемся в том же направлении?
– Вы посмотрите вокруг! Есть ли у нас резкий рост протестных настроений? Не видно. Есть ли экономический спад? Экономика растет. Есть ли проблемы этнического плана и нагнетание вражды? Не вижу нигде. В Эстонии спокойно как никогда.
Речь идет только о том, чтобы смотреть далеко в будущее и учитывать угрозы 10-20-летней перспективы. Не нужно нагнетать панику!
– К каким же беспорядкам через 10-20 лет готовится Эстония?
– У нас есть только один серьезный опыт – опыт 2007 года, когда раскаленная ситуация на тему истории вызвала в Таллинне и других городах двухдневные массовые беспорядки, которые еле-еле, с горем пополам удалось потушить. Государство было вынуждено тогда выдвинуть на улицы даже сотрудников тюремной системы, так как отсутствовала готовность к подобного рода ситуациям.
Думаю, что бронзовые ночи остались позади, и этот огонь потушен.
– Вы за создание альтернативной структуры для подавления масс?
– Я бы хотел, чтобы мое государство было способно защитить здоровье, жизнь и имущество граждан в любой ситуации. Сегодня вечером я пойду в патруль помогать обслуживать в Таллинне вызовы, которые поступают в Центр тревоги. Это большая помощь простым людям. И если понадобится моя помощь в случае массовых беспорядков, я приду в свой участок выполнять указания.
– Чем вы оснащены?
– У нас больше тысячи помощников полицейских и только малая часть обучена действовать при серьезных происшествиях.
У нас нет спецобмундирования и оснащения для таких случаев. Есть только обычное полицейское оснащение: телескопическая дубинка, наручники, газ, пистолет, если пройдены спецкурсы. Это классический набор.
В случае больших народных выступлений мы будем бессильны. Мировой опыт показывает, что в таких случаях должна быть защита всего тела, головы и умение использовать дополнительные приспособления.
Суть подавления насильственных беспорядков заключается в том, что нельзя вредить людям безмерно, даже если они совершают преступление.
Людей нужно задерживать аккуратно, нельзя их избивать, когда они не сопротивляются. Люди должны помещаться в транспортные средства с соблюдением их человеческого достоинства, а не с голой задницей, как это делается в некоторых странах.
Нужно обучать относиться к протестующим как к людям, а не как к дикарям.
Смотрите интервью в повторе!
- Зачем Эстонии дополнительная силовая структура, когда уже есть армия, Кайтселийт, полиция, помощники полицейских и МуПо?
- Запланированные расходы в 20 миллионов евро – не слишком дорогое удовольствие?
- Отвечает ли истине то, что глава МВД Март Хельме (EKRE) пытается создать собственную полицию?
- Насколько создание таких альтернативных подразделений напоминает российскую Росгвардию?
- Против кого в перспективе можно будет применить эти силы?