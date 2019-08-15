Чт, 15.08.2019
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Студия Postimees: к каким беспорядкам готовится Эстония?
12:30

МВД выступило с инициативой о создании вооруженного резервного подразделения для подавления массовых беспорядков. Что послужило причиной? Против кого в перспективе можно будет применить эти силы?

Тему прокомментирует в студии помощник полицейского, член совета гражданских объединений, юрист Сергей Метлев. Смотрите интервью в прямом эфире в 12.30!

  • Зачем Эстонии дополнительная силовая структура, когда уже есть армия, Кайтселийт, полиция, помощники полицейских и МуПо?
  • Запланированные расходы в 20 миллионов евро – не слишком дорогое удовольствие?
  • Отвечает ли истине то, что глава МВД Март Хельме (EKRE) пытается создать собственную полицию?
  • Насколько создание таких альтернативных подразделений напоминает российскую Росгвардию?
  • Против кого в перспективе можно будет применить эти силы? 

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