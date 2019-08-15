Студия Postimees: к каким беспорядкам готовится Эстония?
МВД выступило с инициативой о создании вооруженного резервного подразделения для подавления массовых беспорядков. Что послужило причиной? Против кого в перспективе можно будет применить эти силы?
Тему прокомментирует в студии помощник полицейского, член совета гражданских объединений, юрист Сергей Метлев. Смотрите интервью в прямом эфире в 12.30!
- Зачем Эстонии дополнительная силовая структура, когда уже есть армия, Кайтселийт, полиция, помощники полицейских и МуПо?
- Запланированные расходы в 20 миллионов евро – не слишком дорогое удовольствие?
- Отвечает ли истине то, что глава МВД Март Хельме (EKRE) пытается создать собственную полицию?
- Насколько создание таких альтернативных подразделений напоминает российскую Росгвардию?
- Против кого в перспективе можно будет применить эти силы?