Будет ли в Эстонии легализована марихуана? Отвечают представители партий

На прошлой неделе в Люксембурге объявили, что в течение следующих двух лет в стране будет полностью легализованы выращивание, продажа и употребление марихуаны. В Эстонии не запрещена только промышленная конопля, поэтому в Каламая действует на законных условиях единственная известная в Эстонии конопляная ферма.

Калле Муули (Партия «Отечество»)

Kaupo Kikkas

Я не поддерживаю легализацию марихуаны. По оценке Союза врачей Эстонии, с медицинской точки зрения легализация не аргументирована и речь идет об опасном для здоровья кайфе.

Соответствующую позицию с основательной аргументацией представил в Рийгикогу Союз врачей Эстонии в 2017 году, и нет оснований сомневаться в их утверждениях.

Важно и то, что, согласно опросу общественного мнения, проведенному Turu-uuringute AS в 2018 году, против легализации марихуаны высказались 79 процентов граждан Эстонии.

Урон от наркотиков должен в итоге оплачивать весь народ посредством солидарной, то есть обязательной системы медицинского страхования, поэтому у общества есть право и обязанность защитить себя от этого вреда.

Так как свою точную и ясную позицию в отношении легализации марихуаны уже давно высказали как медицинские специалисты с высшим образованием, так и общество, то начинать новую дискуссию не нужно.

Главное, чтобы эстонский народ был здоровым и не употреблял опасные для здоровья вещества.