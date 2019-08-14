Будет ли в Эстонии легализована марихуана? Отвечают представители партий

Партии Рийгикогу не поддерживают легализацию марихуаны в Эстонии и лишь несколько представителей некоторых партий видят необходимость проводить в обществе дебаты на эту тему, пишет Postimees.
На прошлой неделе в Люксембурге объявили, что в течение следующих двух лет в стране будет полностью легализованы выращивание, продажа и употребление марихуаны. В Эстонии не запрещена только промышленная конопля, поэтому в Каламая действует на законных условиях единственная известная в Эстонии конопляная ферма.
Калле Муули (Партия «Отечество»)
Kaupo Kikkas
Я не поддерживаю легализацию марихуаны. По оценке Союза врачей Эстонии, с медицинской точки зрения легализация не аргументирована и речь идет об опасном для здоровья кайфе.
Соответствующую позицию с основательной аргументацией представил в Рийгикогу Союз врачей Эстонии в 2017 году, и нет оснований сомневаться в их утверждениях.
Важно и то, что, согласно опросу общественного мнения, проведенному Turu-uuringute AS в 2018 году, против легализации марихуаны высказались 79 процентов граждан Эстонии.
Урон от наркотиков должен в итоге оплачивать весь народ посредством солидарной, то есть обязательной системы медицинского страхования, поэтому у общества есть право и обязанность защитить себя от этого вреда.
Так как свою точную и ясную позицию в отношении легализации марихуаны уже давно высказали как медицинские специалисты с высшим образованием, так и общество, то начинать новую дискуссию не нужно.
Главное, чтобы эстонский народ был здоровым и не употреблял опасные для здоровья вещества.
Яак Мадисон (EKRE)
Marko Saarm
Легализация марихуаны — это общественный эксперимент, у которого могут быть непредвиденные последствия. Мы считаем, что узаконивание наркотиков — не та сфера, в которой наша страна должна брать на себя ведущую роль. Более того, согласно опросу общественного мнения, эстонское общество по большей части было против легализации конопли.
Тынис Мёлдер (Центристская партия)
Priit Simson
В нынешней ситуации, когда употребление наркотиков — одна из самых больших проблем в Эстонии, Центристская партии ни коим образом не может поддерживать легализацию конопли.
Согласно статистике, от передозировки наркотиков в Эстонии умирает в среднем 120 человек в год, и с этим показателем смертности мы в первых рядах в Европе.
По нашему мнению, легализация марихуаны скорее принесет увеличение распространения и потребления тяжелых наркотиков. Учитывая показатели здоровья нашего населения и большого уровня распространения ВИЧ, легализация марихуаны не обоснована.
Однако мы считаем важным и нужным обсуждение использования лечебной и промышленной конопли в Эстонии. Последнюю часто используют в строительстве, производстве одежды и пищевых добавок, поэтому выращивание промышленной конопли стоит поощрять. Учитывая, что речь идет о законной деятельности и растущей отрасли сельского хозяйства.
Лично я считают важным дебаты на тему, касающуюся улучшения доступности лечебной марихуаны. На данный момент при наличии решения лечащего врача употребление такой марихуаны разрешено, но в то же время мало тех врачей, кто действительно прописывает такое лечение нуждающимся пациентам.
На заседаниях осенью в Рийгикогу планируется обсудить обращения более чем 1000 жителей Эстонии относительно легализации марихуаны, прежде всего в целях экономической выгоды.
Сейчас позиция такова, что большинство партий Эстонии скорее не поддерживает легализацию марихуаны.
Каяр Казе (Партия реформ)
EFTA
Избирательная платформа Партии реформ перед выборами в Рийгикону данной темы не касалась. Чтобы сформировать позицию, следует выслушать экспертов в данной области, которые до сих пор не поддерживали легализацию, а также необходимо внимательно следить за происходящими в мире изменениями.
Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия)
Eero Vabamägi / Postimees
Эвтаназия, легализация конопли, вождение автомобиля с небольшой долей опьянения и т.д. – это вопросы, которые в одном обществе регулируются так, а в другом – иначе, и в связи с некоторыми события они вновь остро встают время от времени.
Легализация марихуаны в Канаде и продажа товаров из промышленной конопли в Эстонии вновь включили в повестку дня тему легализации марихуаны. Безусловно, эти вопросы нуждаются в обсуждении.
Зависимость, вред здоровью и употребление веществ, которые вызывают расходы для общества в любом случае регулируются, но хотелось бы снизить урон. К примеру, планируется снизить расходы Эстонии, вызванные употреблением алкоголя и табачных изделий.
Легализация марихуаны естественно увеличит ее употребление и связанные с ней риски. Потому данные изменения должны быть хорошо взвешены, мы должны быть готовы минимализовать риски, например, в сферах здравоохранения, внутренней безопасности и защиты прав потребителя.
Очевидно, что регуляция объема разрешенного количества марихуаны для употребления в медицинских и личных целях — это два первостепенных обстоятельства, которые следует обсудить и при необходимости изменить правовое поле. В
Врачи имеют право выписывать в медицинских целях и для снижения боли средства на основе конопли, но это используется редко. Врачи до сегодняшнего момента были настроены критически в отношении легализации из-за рисков, связанных с психологическим здоровьем. На сегодняшний день существует альтернатива потреблению конопли в медицинских целях.
В любом случае дискуссия должна быть основана на научных данных, при привлечении экспертов, а изменения – прогрессивными и учитывающими необходимые действия для снижения рисков. Речь идет о моей личной позиции, у социал-демократов нет общей сформированной позиции по данному вопросу.