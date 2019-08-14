Ср, 14.08.2019
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Внимание! Не верьте этим письмам!

Компьютер. Фото иллюстративное.

ФОТО: Caro / Thomas Ruffer / Caro / Thomas Ruffer

Департамент государственной инфосистемы предупреждает о рассылке мошеннических писем, в которых преступники просят якобы для выплаты зарплаты изменить банковские реквизиты, пишет Postimees со ссылкой на BNS.

Несколько предприятий сообщили в департамент, что их работники отделов кадров получили якобы с личного адреса электронной почты коллеги письма, в которых тот просит изменить номер его банковского счета для выплаты зарплаты.

«Если электронная переписка не защищена протоколом DMARC и не имеет иных повышающих безопасность средств, такие письма запросто могут прийти и с собственных адресов предприятия, из-за чего будут казаться еще более заслуживающими доверия», - сообщил департамент в социальных сетях.

Департамент советует при получении письма от коллеги, партнера по бизнесу или от поставщика всегда применять двойной протокол и спрашивать, идет ли речь о реальном деле. Самим фирмам департамент советует пересмотреть внутренние процедуры и обеспечить, чтобы изменения банковских счетов всегда были идентифицированными.

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