Внимание! Не верьте этим письмам!

Несколько предприятий сообщили в департамент, что их работники отделов кадров получили якобы с личного адреса электронной почты коллеги письма, в которых тот просит изменить номер его банковского счета для выплаты зарплаты.

«Если электронная переписка не защищена протоколом DMARC и не имеет иных повышающих безопасность средств, такие письма запросто могут прийти и с собственных адресов предприятия, из-за чего будут казаться еще более заслуживающими доверия», - сообщил департамент в социальных сетях.