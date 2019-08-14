Внимание! Не верьте этим письмам!

Департамент государственной инфосистемы предупреждает о рассылке мошеннических писем, в которых преступники просят якобы для выплаты зарплаты изменить банковские реквизиты, пишет Postimees со ссылкой на BNS.
Несколько предприятий сообщили в департамент, что их работники отделов кадров получили якобы с личного адреса электронной почты коллеги письма, в которых тот просит изменить номер его банковского счета для выплаты зарплаты.
«Если электронная переписка не защищена протоколом DMARC и не имеет иных повышающих безопасность средств, такие письма запросто могут прийти и с собственных адресов предприятия, из-за чего будут казаться еще более заслуживающими доверия», - сообщил департамент в социальных сетях.
Департамент советует при получении письма от коллеги, партнера по бизнесу или от поставщика всегда применять двойной протокол и спрашивать, идет ли речь о реальном деле. Самим фирмам департамент советует пересмотреть внутренние процедуры и обеспечить, чтобы изменения банковских счетов всегда были идентифицированными.