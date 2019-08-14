Сага с переходом Неймара в "Барселону" может иметь счастливую развязку

Во вторник стороны провели переговоры. Директор каталонского клуба Эрик Абидаль и вице-президент Хавьер Бордас во Франции встретились со спортивным директором парижан Леонардо.

Соглашение пока не достигнуто, но переговоры продвигаются и продолжатся в ближайшее время. В «Барсе» появился сдержанный оптимизм по поводу осуществления сделки.

Изначально «ПСЖ» требовал за 27-летнего форварда 100 миллионов евро, Филиппе Коутиньо, Нелсона Семеду и еще одного футболиста. Это предложение руководство сине-гранатовых не устроило.

На данный момент наиболее реальным вариантом является включение в сделку Коутиньо, а также Ивана Ракитича. Если не произойдет форс-мажора, именно эти игроки отправятся в «ПСЖ» в обмен на Неймара.

У клубов остаются разногласия, сколько «Барселона» также должна доплатить за бразильца. Парижане настаивают на сумме в 100 миллионов евро, каталонцы согласны заплатить 50 миллионов.

Руководство «ПСЖ» крайне заинтересовано, чтобы ситуация с трансфером Неймара разрешилась как можно скорее.