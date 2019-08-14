Вне дома: в Кристийне в третий раз пройдет День дворовых кафе

«Я уверен, что большинству людей приятно поесть вкусной еды и выпить чашечку ароматного кофе в уютной обстановке, забыть на время о бытовых проблемах, и просто хорошо провести немного свободного времени в кругу добрых и замечательных соседей. Такая прекрасная возможность появится и в районе Кристийне: теплая августовская погода даст наилучшую возможность попробовать домашнюю еду и навестить соседей», - предлагает Рийбе.

С каждым разом желающих открыть в День дворовых кафе Кристийне калитки в свои прекрасные сады все больше. Практика прошлых лет показывает, что в открытых дворовых кафе вы сможете попробовать что-нибудь вкусненькое, познакомиться с нашим районом и живущими в нем людьми, а также узнать немного больше о особенностях Кристийне. В некоторых дворах даже проходили концерты живой музыки и небольшие шоу. Одним словом, День дворовых кафе - отличный способ познакомиться с соседями, весело, а главное, вкусно провести свое свободное время. И в дворовых кафе вас будут приветствовать, как давнего друга и самого желанного гостя.

«Идея проведения Дня дворовых кафе возникла несколько лет назад, и впервые этот праздник состоялся в 2017 году. Так что в этом году День дворовых кафе Кристийне пройдет уже в третий раз. С каждым годом всё больше местных жителей открывают домашние кафе у себя дома - такого рода мероприятие объединяет людей. Невозможно описать словами, но атмосфера на этом празднике непередаваемо теплая и домашняя, - рассказывает Рийбе. - В течение целого дня можно полюбоваться красивыми садами и дворами района, в домашних кафе можно попробовать разную выпечку, вручную приготовленное мороженое и другие домашние деликатесы. От многих жителей и гостей района мы получили положительные отзывы и благодарности за то, что благодаря этому мероприятию люди познакомились со своими соседями, а некоторые узнали о существовании маленьких улочек Кристийне, про которые ранее никогда не слышали. В прошлом году в мероприятии приняло участие свыше 30 домашних кафе, а в этом году участников еще больше».