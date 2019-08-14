Уроженцу Маарду Евгению Харину пророчат место в российской футбольной сборной

Прошедшие первые пять туров нового сезона в российской Премьер-лиге стали для уроженца Маарду Евгения Харина, выступающего за грозненский "Ахмат" сверхудачными. Если в прошлом сезоне Харн провел лишь два матча за "Ахмат", то в этом сезоне - все пять: и все пять с первой и до последней минуты.
Харин в этом году сумел забить свой первый гол в российском чемпионате, а также сделать первый результативный пас. По мнению издания Р-Спорт, Харин - одно из открытий нынешнего чемпионата, а при стабильной и яркой игре за "Ахмат" уроженец Маарду может претендовать и на вызов в сборную России.
"Харин входит в число лидеров "Ахмата" как по атакующим, так и по оборонительным показателям. На счету российско-эстонского футболиста гол и голевая передача, и теперь его слова годичной давности о намерении пробиться в сборную России не выглядят утопией.
Пока же Харину предстоит дальше работать и прибавлять. Его помощь очень нужна "Ахмату": после пяти туров на счету грозненцев две победы, три поражения и десятая позиция в турнирной таблице." - подчеркивает Р-Спорт.