Уроженцу Маарду Евгению Харину пророчат место в российской футбольной сборной

Харин в этом году сумел забить свой первый гол в российском чемпионате, а также сделать первый результативный пас. По мнению издания Р-Спорт, Харин - одно из открытий нынешнего чемпионата, а при стабильной и яркой игре за "Ахмат" уроженец Маарду может претендовать и на вызов в сборную России.

"Харин входит в число лидеров "Ахмата" как по атакующим, так и по оборонительным показателям. На счету российско-эстонского футболиста гол и голевая передача, и теперь его слова годичной давности о намерении пробиться в сборную России не выглядят утопией.