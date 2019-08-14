Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами

Согласно тексту документа, на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, такие встречи возможны только с разрешения руководства: научные организации должны за пять дней письменно уведомлять Минобрнауки о планируемой встрече, предоставляя список ее участников. После каждой встречи российские ученые должны будут представлять отчет с описанием разговора и сканами паспортов участников беседы.

Также в документе говорится о том, что иностранные ученые при посещении российских научных организаций могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства «только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ». Этот пункт вызвал у написавшего открытое письмо ученого, члена совета ОНР и заведующего лабораторией ИПМаш РАН Александра Фрадкова, «особое недоумение».

«Даже если предположить, что ужесточение правил встреч с иностранными коллегами обусловлено государственной целесообразностью, неужели у иностранного ученого, приехавшего сделать доклад о своих научных достижениях по приглашению научной организации, теперь надо при входе в организацию отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства (видимо, и шариковую ручку тоже)?» — написал он.

Фрадков назвал приказ недопустимым и призвал министра высшего образования и науки Михаила Котюкова наказать подготовивших его сотрудников. Он обратил внимание на то, что с 2006 года служебная тайна государственных органов не является охраняемой законом тайной. В вопросах распространения россияне должны руководствоваться только пунктом 4 статьи 29 Конституции России, согласно которому каждый гражданин имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.