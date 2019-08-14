Экс-мэр Тарту даже не надеется, что судебный процесс над ним завершится через два года

Позавчера уголовное дело Лембера и связанных с ним частных лиц и коммерческих предприятий дошло, наконец, до суда. Это только начало очень долгого процесса.

Предварительное заседание, на котором обычно подаются нужные ходатайства и договариваются о расписании заседаний, длилось в понедельник с перерывами почти пять часов. За это время было решено, что знакомство со всеми доказательствами и судебные споры продлятся 77 дней, а заседания будут длиться по меньшей мере до октября 2021 года.

Свыше 200 страниц

Напротив прокурора по особым делам Лыунаской окружной прокуратуры Маргуса Гросса на предварительном слушании в понедельник сидело 12 защитников. Сами обвиняемые в заседании участия не принимали.

О чем говорилось на предварительном заседании, Лембер узнал от своего адвоката Марго Леметти, который объяснил, что прокурор уже отказался от значительного объема предъявленных обвинений, то есть более чем от половины эпизодов по мошенничеству со льготами. В то же время, Лембер сомневается, что весь процесс дойдет до финиша за два года, поскольку помимо уездного суда в Эстонии есть также окружной и государственный. В конечном счете весь процесс может продлиться еще на пару лет. "Не знаю, смеяться или плакать, но вот так", - отметил Лембер.

Обвинительный акт объемен. Он включает в себя свыше 200 страниц и преимущественно касается мошенничеств с участием частных лиц и предприятий, которые, согласно обвинению, нанесли Департаменту сельскохозяйственных регистров и информации ущерб на 1,8 млн евро.

Отсутствовали полномочия

Защита обвиняемых начала усердно искать дыры в представленном в понедельник прокурором обвинительном акте. Не менее половины защитников подали суду ходатайство об отклонении обвинительного акта. "Это совершенно беспрецедентный случай, потому что сейчас сложилась ситуация, когда обвинительный акт по своему содержанию значительно слабее подозрения", - сказал защитник Индрека Мооратса Март Миссик.

Защитник отца Каяра Лембера Танель Каск сказал, что для прочтения обвинительного акта недостаточно функционального умения читать - нужны и познания в области инфотехнологий. "Мой клиент - пожилой мужчина, старше 70 лет, который дома не пользуется компьютером, и, читая обвинительный акт, он не понимает, какая часть дела касается его вины, поскольку затрагивающие его эпизоды найти там очень сложно", - добавил Каск.

Прокурор Маргус Гросс отметил, что за содержанием обвинения сложно следить из-за большого количества деталей. "Но то, что текст создает нагрузку для читателя, не дает оснований для отклонения обвинительного акта", - считает Гросс. Также прокурор отверг утверждение, что большинство пунктов в обвинительном акте утратили сизу за давностью. Гросс детально зачитал 13 эпизодов и обосновал, почему их нельзя считать просроченными.

Также защита указывала на то обстоятельство, что у представлявшего в суде Департамент сельскохозяйственных регистров и информации юриста контрольного отдела Сийма Веллемаа не было соответствующих полномочий.