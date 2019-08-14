Игорь Верник после переезда в свой роскошный загородный дом остался недоволен

Игорь Верник приобрел для своего дома прекрасный участок земли, расположенный в поселке Павлово в Новой Риге. Несмотря на тщательный выбор проекта, после строительства дома выяснилось, что некоторые моменты совершенно неудобны в быту. В частности, речь шла о планировке. Игорь признался, что до начала строительства он не представлял, каким должен быть особняк. И только поселившись и прожив в нем некоторое время, артист точно понял, как он хочет жить.

ФОТО: Housechief

После переезда ремонт все еще продолжался. Например, столовая и кухня до этого были объединены, и помощница по дому слышала, о чем говорилось за обеденным столом, поэтому пришлось разделить эти помещения перегородками.

После переделки, кухню от обеденной зоны отделяет перегородка из прочного матового стекла. ФОТО: Housechief

Для обустройства интерьера Игорь Верник обратился к известному столичному дизайнеру Альбине Назимовой, а внешним оформлением стен и конструктивных особенностей занялось дизайнерское бюро. После долгих размышлений был выбран единый стиль для всего особняка – минимализм, но довольно комфортный в спокойной приятной гамме.

ФОТО: Housechief

В доме Игоря Верника сразу бросается в глаза большое количество картин, а также фотографий знаменитых мастеров. Оригинальные произведения искусства умело вписаны в скромный интерьер. Игорь очень любит старинные вещи и антиквариат. Во время гастрольных туров по европейским и азиатским странам он обязательно обойдет все блошиные рынки и ломбарды в поисках раритета. Одну люстру он купил в Израиле, вторую – во Франции, третья приехала из Италии. Таким образом, был подобран практически весь декор в доме.