Фото: много идей для создания уютного интерьера в однокомнатной квартире

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе», - считают люди, купившие однокомнатную квартиру, из которой можно сделать настоящую конфетку.

Важнейшая особенность маленькой квартиры заключается в ее функциональности. Зачастую она является и гостиной, и спальней, и столовой одновременно. Здесь могут делать совершенно разные вещи: читать, смотреть телевизор, работать, отдыхать и спать. Следует учесть множество факторов, чтобы квартира была максимально комфортной, уютной и при этом стильной.

Фото: ФОТО: syndyk.by

Безусловно, главная задача – это визуальное расширение пространства. Если вы понимаете, что своими силами вам не справиться, обращайтесь к дизайнеру. У него наверняка найдется «маленький чемоданчик» с практичными идеями, реализация которых поможет сделать однокомнатную квартиру максимально удобной.

Процесс оформления вашего интерьера должен начинаться с правильного выбора цветовой гаммы. Цвет играет не меньшую роль, чем мебель и аксессуары. Цвета обладают не только своими особенностями с точки зрения психологического влияния, но могут быть и крайне функциональными. Для того, чтобы визуально расширить интерьер, необходимо использовать светлые, мягкие и ненавязчивые цвета. Конечно, все зависит от вашего вкуса, но лучше всего выбирать такие цвета, как зеленый, кремовый и песочный. Шторы должны быть подобраны именно в тон к стенам.

ФОТО: Фото: syndyk.by

Отдельного внимания заслуживает вопрос расстановки мебели в квартире. Слишком громоздкая массивная мебель может занимать все пространство и создавать хозяевам неудобства. Пока замок с «троном» и огромная спальная кровать с балдахином у вас только в мечтах, можете ограничиться встроенной или легко трансформируемой мебелью. Хороший вариант – это кровать, встроенная в шкаф.

В квартире должна находиться мебель, которая действительно вам нужна. Если вы много работаете, редко едите дома и предпочитаете ходить в гости, нежели приглашать кого-то к себе, купите раскладной столик. Если вы привыкли работать с компьютером на любимом диване, то совсем необязательно покупать компьютерный стол.

ФОТО: Фото: syndyk.by

Уделите внимание цвету не только стен, но и мебели. Впрочем, пожелание остается все тем же: светлые тона подойдут идеально. Яркие или темные цвета вводите посредством акцентов. Но ни в коем случае не делайте их основными, ведь тогда ваша комната станет и вовсе крохотной. Если же вы предпочитаете темные стены, вам придется купить белую мебель.

Не стоит забывать и про освещение, которого должно быть не просто много, а очень много. Желательно не ограничиваться одной лампой, а приобрести несколько светильников. Повесьте на стену красивый пейзаж или натюрморт, поставьте пару растений в стильных горшках.

ФОТО: Фото: syndyk.by