Житель бывшей волости Вайвара: где я живу

Деревня Вайвара в Ида-Вирумаа раньше входила в волость Вайвара, а после административной реформы является частью города Нарва-Йыэсуу. Житель этой деревни Сергей Вишнёв написал в Rus.Postimees о том, как неожиданно стал обитателем курортного города и как до сих пор не знает своего нового официального адреса.
Долго думал, стоит ли ставить знак вопроса в конце заголовка, но потом решил, что каждый, кто прочитает эту статью, сам решит какой знак там поставить. Начну со старого анекдота про еврея (ну, куда же без них-то?) «Как ваша фамилия?» - «Сахаров» - «А точнее…» - «Сахаревич» - «А в паспорте Цукерман» - «А таки не всё ли равно?»
Так вот, к чему это я? Прихожу на приём к врачу, а у меня спрашивают, где я живу? Отвечаю, что на Вайвара. А мне медсестра говорит:
«А вот и нет. Вы живете в Нарва-Йыэсуу».
Вот это да! Сижу, тупо соображаю, где Вайвара и где Нарва-Йыэсуу... Вы знаете, не рядом. Далеко не рядом. Я, конечно, слышал о каком-то там укрупнении и слиянии, но не до такой же степени…
Захожу в интернет с простым вопросом – «волость Вайвара». Википедия отвечает – «…в 2017 году вошедшая в состав Нарва-Йыэсуу…» Вы представляете? Целая волость уместилась таки в маленький приморский городочек…! Я понимаю, когда наоборот, но, чтобы вот так вот…. Глупо, тупо, но реально.
Впрочем, в этом есть и свой плюс, теперь я могу гордо говорить всем, что живу в Нарва-Йыэсуу и все будут мне завидовать. Возможно, что так оно уже и происходит, потому что когда я в очередной раз пришёл в поликлинику, сестра в регистратуре, увидев, что я живу в Нарва-Йыэсуу, посмотрела на меня с явным уважением. Как же, курортный городочек и иметь там свой дом - это круто. И не важно, что географически эти два места совершенно не привязаны. А кому это интересно? Важно, что «верхи» постановили слить эти два места в одно целое, значит, так тому и быть.
И вот тут мне пришла в голову одна гениальная мысль. Если «верхи» пустили географию «по барабану», то у меня тогда претензии в этом плане в виде двух вариантов: или пусть море пододвинут к моему хутору на Вайвара, или мой хутор с Вайвара вместе с несчастными двумя гектарами пусть передвинут к морю прямо в Нарва-Йыэсуу. Меня лично устраивают оба варианта, но второй кажется более предпочтительным и как раз по теме. Но, тут другой вопрос – устраивают ли мои варианты наших народных депутатов во главе со старейшиной? Что-то подсказывает мне, что не очень.
Но это-то ладно. В конце-концов, какая разница, как называется то место, где я живу? Главное, корреспонденция приходит прямо в мой почтовый ящик, особенно из налогового департамента, земельного департамента и других уважаемых служб. То есть, все знают, где найти нужного человека. Все. Кроме полиции.
Приезжают недавно в нашу деревню два экипажа. Покрутились-покрутились и встали возле моего дома у почтовых ящиков. Я вообще с самого начала проживания на хуторе, как справочное бюро на добровольных началах – всех нуждающихся и заплутавших посылаю в нужные места. Вот так и сейчас. Нужно им найти человека, а где этот человек проживает, они не знают. Нет, навигатор им что-то показывает, но почему-то не в ту сторону. Адрес у них тоже есть, а где это?
Спрашивают у меня, где такой-то дом? А как я им могу ответить, где чей-то дом, если номер своего-то дома не знаю, если таковой вообще имеется. Парень с девушкой посмотрели на меня с искренним сожалением – ну надо же, такой человек, в таком возрасте и не знает номер своего дома… Тупо смотрю на свой дом, на забор… ну нет там и признаков, что там находится или находилась табличка с номером. Но полицейские, которые сейчас стоят рядом со мной, утверждают, что номера в деревнях сейчас есть у каждого дома.
В свою очередь смотрю на них с таким же искренним сожалением – если так, то, что же вы найти нужный вам дом не можете? Кстати, время было еще дневное, рабочее, поэтому посоветовал им обратиться за помощью в силламяэское отделение связи – уж там-то наверняка знают, где какой дом. Мой совет их как-то взбодрил и они умчались.
Они-то умчались, а я остался со своими думами. А случись сердечный приступ у кого-нибудь в наших краях? Как объяснить медикам, как проехать до места? А случись пожар? Как объяснить пожарным, как им добраться до места пожара. И вот полиция, куда же доблестная полиция помчится по вызову на место преступления? Доедут ли они все?
Эти вопросы я задал не случайно, поскольку самому приходилось вызывать и пожарных и медиков к себе на хутор. Долго приходилось объяснять, потому что все путаются в нашей деревне. Скорую помощь я таки встретил, несмотря на свое разбитое состояние здоровья. С пожарными было легче. Хотя, как сказать.
Знаете, есть на Вайвара железнодорожный переезд, который вызывает головную боль у многих, но только не у Департамента шоссейных дорог и смешанного Нарва-Йыэсууского волостного правления.
Так вот о пожарных и переезде. Какие-то пацаны подожгли сухую траву возле моего хутора. Сидел бы в доме и не заметил бы, да по малой нужде на двор вышел. Смотрю – трава горит за сараем! Забыл, зачем и вышел. Прикидываю – ветер не сильный, сам управлюсь. А ветер усилился и подул в сторону леса и соседнего хутора, а там сарай деревянный. Я - звонить по 112. Может быть, пожарные и быстрей бы доехали, но этот вайвараский железнодорожный переезд… Где-то 30-40 минут стояла пожарная машина в ожидании, когда переезд откроется. К счастью тогда всё обошлось. Обойдется ли в следующий раз? А кого это волнует? Для Департамента шоссейных дорог главное красивые развязки нарисовать и вбухать немалые, ох немалые деньги в их исполнение. А Вайвараский переезд, как стоял разбомблённый с советских времен, так и еще простоит столько же.
Я, конечно, человек маленький, старенький, да и паспорт у меня серенький, где уж мне в большую политику лезть, да и в малую тоже? Но таки упрямо чешется вопрос – а что, это так трудно, чтобы во всех службах (и у пожарных, и у медиков, и в полиции) висел план обслуживаемых ими мест? Опять же компьютеры наверняка есть в этих самых службах. Что так трудно туда заложить план местности? Или эти службы не знают, где эти планы взять? Так я подскажу – в волостных земельных службах.
А с полицейскими так вообще конфуз. Не знаю, как сейчас, а раньше в Силламяэ констебль был, который как раз таки и курировал наши места от Силламяэ до Вийвиконна и Сиргала. Тот же навигатор. На дворе двадцать первый век, а дорогу до сих пор на пальцах объяснять приходится.
Дорогие наши начальнички такого теперь большого и разбухшего Нарва-Йыэсуу! Поимейте желание и найдите возможность пронумеровать наши домики не на бумаге и в компьютере, а реально. Если у вас такой возможности нет или нет желания, то хотя бы сообщите, какой номер у моего дома, и я сам уж как-нибудь себя обозначу.
Несколько слов об укрупнении. Раньше было две деревни - Вана Сытке и Уус Сытке - и было легко. Но кому-то пришла гениальная мысль слить наши деревни, и теперь это одна деревня – Сытке. И пошла путаница. Может быть, вернуть старые названия?
И, кстати, я все-таки живу в волости Вайвара, а не в Нарва-Йыэсуу, потому что исторически волость, она была и должна быть таковой – волостью Вайвара!
Центр тревоги: номера домов должны повесить домовладельцы
Слова Сергея Вишнёва об адресах прокомментировала Мари Тупитс, эксперт коммуникационного отдела Центра тревоги 112:
“Из деревни Вайвара в этом году с нами связывались 55 раз. К сожалению, у нас нет точной статистики о том, были ли на зданиях адресные таблички или нет. Местоположение происшествия является одним из наиболее важных параметров для Центра тревоги, и от его быстрого определения зависит, как быстро придет помощь.
Поэтому квартирные товарищества и домовладельцы должны обеспечить, чтобы здания были правильно обозначены. Это ускорит прибытие спасателей, полиции и скорой помощи на место происшествия.
Мы также хотели бы подчеркнуть - чтобы вызвать полицию, скорую помощь и службу спасения нужно звонить в Центр тревоги на номер 112, а не 110. Номер 110 будет закрыт в феврале следующего года. До тех пор, пока он не будет закрыт, звонки на номер 110 будут переадресовываться на номер 112, но по таким звонкам Центр тревоги не сможет определить местонахождение звонящего”.