Житель бывшей волости Вайвара: где я живу

Долго думал, стоит ли ставить знак вопроса в конце заголовка, но потом решил, что каждый, кто прочитает эту статью, сам решит какой знак там поставить. Начну со старого анекдота про еврея (ну, куда же без них-то?) «Как ваша фамилия?» - «Сахаров» - «А точнее…» - «Сахаревич» - «А в паспорте Цукерман» - «А таки не всё ли равно?»

Так вот, к чему это я? Прихожу на приём к врачу, а у меня спрашивают, где я живу? Отвечаю, что на Вайвара. А мне медсестра говорит:

«А вот и нет. Вы живете в Нарва-Йыэсуу».

Вот это да! Сижу, тупо соображаю, где Вайвара и где Нарва-Йыэсуу... Вы знаете, не рядом. Далеко не рядом. Я, конечно, слышал о каком-то там укрупнении и слиянии, но не до такой же степени…

Захожу в интернет с простым вопросом – «волость Вайвара». Википедия отвечает – «…в 2017 году вошедшая в состав Нарва-Йыэсуу…» Вы представляете? Целая волость уместилась таки в маленький приморский городочек…! Я понимаю, когда наоборот, но, чтобы вот так вот…. Глупо, тупо, но реально.

Впрочем, в этом есть и свой плюс, теперь я могу гордо говорить всем, что живу в Нарва-Йыэсуу и все будут мне завидовать. Возможно, что так оно уже и происходит, потому что когда я в очередной раз пришёл в поликлинику, сестра в регистратуре, увидев, что я живу в Нарва-Йыэсуу, посмотрела на меня с явным уважением. Как же, курортный городочек и иметь там свой дом - это круто. И не важно, что географически эти два места совершенно не привязаны. А кому это интересно? Важно, что «верхи» постановили слить эти два места в одно целое, значит, так тому и быть.

И вот тут мне пришла в голову одна гениальная мысль. Если «верхи» пустили географию «по барабану», то у меня тогда претензии в этом плане в виде двух вариантов: или пусть море пододвинут к моему хутору на Вайвара, или мой хутор с Вайвара вместе с несчастными двумя гектарами пусть передвинут к морю прямо в Нарва-Йыэсуу. Меня лично устраивают оба варианта, но второй кажется более предпочтительным и как раз по теме. Но, тут другой вопрос – устраивают ли мои варианты наших народных депутатов во главе со старейшиной? Что-то подсказывает мне, что не очень.

Но это-то ладно. В конце-концов, какая разница, как называется то место, где я живу? Главное, корреспонденция приходит прямо в мой почтовый ящик, особенно из налогового департамента, земельного департамента и других уважаемых служб. То есть, все знают, где найти нужного человека. Все. Кроме полиции.