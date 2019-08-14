Что делать с отпуском, если он пришелся на межсезонье

По мнению специалистов, лето вообще не самое лучшее время для путешествий, особенно по странам, расположенным в Северном полушарии. Все потому, что жарко, в городах целые толпы пассажиров круизных лайнеров, а на пляжах полно семей с детьми, у которых каникулы в школе, пишет Turizm.ru. А вот с начала сентября и до середины октября, а также с апреля и до середины июля — самое время. На улице не холодно, города и курорты не так загружены туристами, легче найти жилье, да и заплатить за него придется меньше. Итак, куда отправимся?

В первую очередь, стоит присмотреться к европейским столицам — Мадрид, Рим, Берлин, Лондон, Париж. Здесь в любое время года и даже в самую ненастную погоду есть чем заняться. В таких городах расположено множество дворцов, музеев и галерей, кафе и ресторанов. Ценник на номера в гостиницах как раз начинает снижаться.

В списке возможностей под номером два — национальные парки Европы. О существовании многих из них туристы часто даже не догадываются. И это даже хорошо — будет возможность побыть с природой один на один. Например, парк Поллино в Италии является крупнейшим в стране. Он занимает около 2000 кв. км. Его ландшафты завораживают — шикарные боснийские сосны на фоне горных вершин.

Кстати, о друзьях. Если они тоже работают летом, то вполне можно отправиться отдыхать вместе осенью и снять большую виллу на всю группу. Стоить это будет совсем недорого. А поехать можно, скажем, на Канарские острова, где погода всегда стабильно летняя. Всегда светит солнце, а температура воздуха держится на отметке +25 градусов. В межсезонье цены на виллы там падают почти на 50%.

Еще один способ организовать себе шикарный отдых в межсезонье — выбрать и поехать, скажем, на фестиваль. Осенью по всей Европе проходят праздники сбора урожая, где всегда много вкусной еды, молодого вина и хорошей музыки. В октябре и ноябре проводятся многочисленные фестивали света со световыми инсталляциями и пиротехническими шоу. И, конечно, не стоит забывать о пивных фестивалях, многие из которых проходят в межсезонье. В том числе легендарный мюнхенский Октобефест.

А еще межсезонье — это идеальное время, чтобы побывать в необычных местах, например, в странах, о которых вы даже не мечтали. Например, на Балканах. Словакия, Словения, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Венгрия, Румыния, — они и в правду не очень избалованы вниманием туристов. Тем интересней по ним путешествовать. Еще одна отличная идея — отправиться по бывшим советским республикам. В Узбекистане, Киргизии, Молдове, Армении даже осенью стоит отличная погода. О национальной кухне и говорить нечего.