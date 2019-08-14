У фирмы по вывозу мусора сломались обе машины. В результате биоотходы ждали вывоза три недели

Из-за того, что два важных средства труда вышли из строя, вывоз мусора в административной зоне Тарту нарушен уже несколько недель подряд. Например, контейнер с биоотходами у дома живущего в Таммелинна журналиста Лаури Варика не опустошали три недели.

По словам руководителя службы окружающей среды тартуской горуправы Юлле Мауер, она в курсе бед таммелиннасцев, а проблема с вывозом мусора должна разрешиться в течение нескольких ближайших дней.

Когда фотограф Tartu Postimees вчера в первой половине дня отправился снимать контейнер, он был уже пуст. Лишь ведро с яблоками стояло чуть поодаль, ожидая своей судьбы.

Руководитель Eesti Keskkonnateenused по Лыунаскому региону Калле Воогла сказал, что решение проблемы заняло больше времени, потому что многие сейчас находятся в отпусках. "У обеих машин отказал газовый редуктор, запчасти пришлось заказывать из Италии. Лето и отпуска значительно увеличили время поставки", - сказал Воогла.

Для ремонта редуктора мусоровоз пришлось буксировать в Таллинн, чтобы там заменить запчасти и произвести необходимые настройки. Второй автомобиль отремонтируют в Тарту, воспользовавшись примером ремонта, произведенного в Таллинне.

Воогла признал, что поломка двух машин разом порядком нарушила работу предприятия, но службы окружающей среды сделали все, чтобы вывоз мусора производился своевременно. "Сейчас мы взяли в эксплуатацию временный автомобиль, который транспортирует биоотходы", - сказал Воогла.

На первой попавшейся машине биоотходы вывозить нельзя, поскольку они выделяют много жидкости. "На тех машинах, что сейчас сломаны, есть две камеры, благодаря чему можно транспортировать как биоотходы, так и бытовые отходы".

На самом деле опустошить контейнер Лаури Варика предприятие должно было раньше, но из-за возросшей нагрузки выбилось из графика.