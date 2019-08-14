Полиция просит помощи в поисках 50-летнего Тармо, пропавшего в Швеции

Уроженец Кивиыли Тармо находился в Швеции на работе и уехал из Бакгордена в неизвестном направлении. Ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Таави Унукс сказал, что полицейские общались со шведскими коллегами, но местонахождение Тармо установить не удалось. Рост Тармо 178 см, он среднего телосложения. Мобильный телефон мужчины выключен.

"Сейчас мы проверяем информацию, согласно которой, Тармо может находиться в Эстонии. Поэтому просим помощи общественности – если вы видели этого мужчину или знаете, где он может находиться, позвоните на номер 112. Мы просим и самого Тармо связаться с полицией или близкими, так как близкие очень переживают", – сказал Унукс.