Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в июле

По данным отдела записи актов гражданского состояния МВД, в июле в Эстонии зарегистрировали рождение 1391 ребенка, из них 682 девочки и 709 мальчиков.
Зарегистрированы 18 пар близнецов, из них пять пар мальчиков, восемь пар девочек и пять смешанных пар. В Таллинне родилось 493, в Харьюмаа - 184, на Хийумаа - 4, в Ида-Вирумаа - 98, Йыгевамаа - 21, Ярвамаа - 31, Ляэнемаа - 18, Ляэне-Вирумаа - 57, Пыльвамаа - 22, Пярнумаа - 84, Рапламаа - 29, Сааремаа - 43, Тартумаа - 195, Валгамаа - 22, Вильяндимаа - 56 и Вырумаа - 34 ребенка.
Самыми популярными именами для девочек в мае были Мия, София, Эмили и Саскиа.
Самыми популярными именами для мальчиков стали Оливер, Оскар, Стефан, Яспер, Марк, Мартин и Себастьян.