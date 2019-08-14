Смотрите, какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в июле

Зарегистрированы 18 пар близнецов, из них пять пар мальчиков, восемь пар девочек и пять смешанных пар. В Таллинне родилось 493, в Харьюмаа - 184, на Хийумаа - 4, в Ида-Вирумаа - 98, Йыгевамаа - 21, Ярвамаа - 31, Ляэнемаа - 18, Ляэне-Вирумаа - 57, Пыльвамаа - 22, Пярнумаа - 84, Рапламаа - 29, Сааремаа - 43, Тартумаа - 195, Валгамаа - 22, Вильяндимаа - 56 и Вырумаа - 34 ребенка.