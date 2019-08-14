С новой функцией Google заблудиться в незнакомом городе станет почти невозможно

Ходить пешком по городу — это, безусловно, лучший способ увидеть главные достопримечательности. Но иногда, стоя на месте, бывает трудно определить, где, например, центр, пишет Turizm. Карты Google в этом случае являются хорошим помощником, но, согласитесь, не всегда понятно, на какой стороне улицы вы находитесь и куда именно требуется свернуть.

Новая функция Live View использует глобальную локализацию и дополненную реальность, чтобы точно показать, куда идти, используя стрелки и виртуальные указатели. Работает это следующим образом.

Вы ищете ближайшее место, куда вы хотите отправиться. Нажимаете на него на карте, а затем жмете на синюю кнопку в нижней части экрана. Выбираете маршруты для прогулок вверху, и Live View внизу. И в результате получаете полные инструкции по пути следования.