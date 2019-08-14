Что будет, если в машину ударит молния? Некоторые автомобили в зоне риска

Сейчас в Эстонии период, когда грозы наводят ужас. Вчера, к примеру, жителю столичного Ласнамяэ удалось с близкого расстояния заснять, как молния бьет в дерево в метре от десятка припаркованных автомобилей.

Разряд молнии на парковке в Ласнамяэ ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

По словам директора по маркетингу и коммуникациям PZU Трийн Пийбор, в их страховой компании был случай, когда молния нанесла автомобилю ущерб в 4000 евро.

«Случай произошел в августе 2017 года, когда из-за удара молнии в здание произошло перенапряжение электросети, в результате чего сгорели электроприборы. В это же самое время электроавтомобиль Nissan Leaf находился на подзарядке и был подключен к данной электросети. Это был страховой случай каско. В основном пострадал зарядный модуль электроавтомобиля, замена которого составляла 90% всех расходов вызванных ущербом», – рассказала Пийбор.

Nissan Leaf ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

По словам Пийбор, если молния нанесла ущерб автомобилю — это страховой случай. То же подтвердил руководитель отдела по возмещению ущерба IIZI Яанус Мёльдер.

По его словам, молнии попадают в машины редко. Во время грозы и сильного ветра стоит больше опасаться поваленных деревьев, считает Мёлдер. Ущерб в таком случае также покрывает страхование каско.

Риск попадания молнии в автомобиль велик если:

он стоит на возвышенности

вблизи нет более высоких предметов или конструкций

на кузове установлена длинная антенна

Что случится, если молния ударит в машину:

Если молния ударит в антенну, то разряд пройдет по металлическому кузову и уйдет в шины. Тут действует заземление. С кузовом машины ничего не случится, а вот шины могут быть повреждены. Если машина будет на ходу, есть риск, что шины могут разорваться.

Если на автомобиле нет антенны, удар может прийтись по крыше. При прямом попадании в крышу прожигаются пятна, так как температура внутри молнии достигает около 9,5 тысячи градусов по Цельсию – почти в два раза выше температуры на поверхности Солнца.

Если разряд угодил в топливный бак, автомобиль воспламеняется, но такие случаи известны только по рассказам.

Если речь идет об электроавтомобиле, то он, как уже было сказано ранее, может быть поврежден, пока стоит на подзарядке.

Что делать после удара?

После удара молнии в автомобиль нужно как минимум проверить состояние шин. Снизьте скорость и удерживайте маленькие показания спидометра, пока не убедитесь, что колеса целы.

Могут сгореть предохранители. Электронные устройства и электрооборудование машины может выйти из строя.

После окончания грозы осмотрите автомобиль и сообщите в страховую компанию о случае: обязательно сделайте фото повреждений.

Безопасно ли находится в салоне машины в грозу?

Эксперты подтверждают, что в грозу находится в машине безопасней, чем на улице. Кузoв aвтoмoбиля в этoм cлучae иcпoлняет функцию клeтки Фapaдeя, нe дaвaя заряду возможности пpoникнуть в caлoн.

Несколько простых правил: