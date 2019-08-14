Калле Лаанет: слова ведущих политиков EKRE расходятся с делами

Сегодняшняя новость о масштабных сокращениях бюджета Департамента полиции и погранохраны в ближайшие годы указывает на то, что обещания, с которыми EKRE и ее лидер Март Хельме выступали перед выборами, теперь не сходятся с делами. Об этои утверждает вице-председатель комиссии Рийгикогу по обороне и бывший министр внутренних дел, реформист Калле Лаанет.
«Перед выборами в Рийгикогу ведущие политики EKRE рассказывали о том, как важно защитить безопасность жителей Эстонии, а после выборов председатель партии Март Хельме даже получил портфель министра внутренних дел. Но теперь выясняется, что бюджет подведомственного МВД Департамента полиции и погранохраны уже в 2020 году может сократиться на шесть миллионов евро, а за следующие четыре года - на 21 млн евро в целом. Подобное урезание бюджета означало бы отсрочку многих инвестиций и необходимость отказаться от почти 150 должностей в департаменте.
В свете этого трудно понять, каким образом EKRE и ее руководитель Март Хельме, урезая бюджет и сокращая работников, собираются стоять на страже безопасности жителей Эстонии. Урезание расходов за счет внутренней безопасности скорее означает то, что хотя ведущие политики EKRE щедры на громкие заявления, в правительстве их слова никак не сходятся с делами», - подчеркнул Лаанет.
В соответствии с информацией, ставшей достоянием гласности, в среду по внутренним сетям Департамента полиции и погранохраны работникам сообщили, что в 2020 году бюджет ведомства может сократиться на 6 млн евро, а в последующие четыре года - на 21 млн евро в целом. В случае с департаментом это означает необходимость отложить целый ряд намеченных инвестиций и сократить порядка 150 должностей.