Калле Лаанет: слова ведущих политиков EKRE расходятся с делами

«Перед выборами в Рийгикогу ведущие политики EKRE рассказывали о том, как важно защитить безопасность жителей Эстонии, а после выборов председатель партии Март Хельме даже получил портфель министра внутренних дел. Но теперь выясняется, что бюджет подведомственного МВД Департамента полиции и погранохраны уже в 2020 году может сократиться на шесть миллионов евро, а за следующие четыре года - на 21 млн евро в целом. Подобное урезание бюджета означало бы отсрочку многих инвестиций и необходимость отказаться от почти 150 должностей в департаменте.

В свете этого трудно понять, каким образом EKRE и ее руководитель Март Хельме, урезая бюджет и сокращая работников, собираются стоять на страже безопасности жителей Эстонии. Урезание расходов за счет внутренней безопасности скорее означает то, что хотя ведущие политики EKRE щедры на громкие заявления, в правительстве их слова никак не сходятся с делами», - подчеркнул Лаанет.