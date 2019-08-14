Фото: в Пирита-Козе продается уютная светлая квартира

В престижном районе Пирита-Козе, рядом с рекой, спортивным центром, магазинами и школами предлагается трехкомнатная квартира площадью 85,3 квадратных метров в доме постройки 2005 года.
Квартира хорошо отремонтирована, производит приятное впечатление и состоит из открытой кухни-гостиной, двух спален и ванной. В комнатах на полу натуральный паркет, в ванной - стильная плитка и специальная мебель.
В цену входит и остается в квартире кухонная мебель с бытовой техникой, мебель в гостиной и обеих спальнях. Обратите внимание, что в родительской спальне установлен вместительный шкаф-купе с декоративными дверцами, а в прихожей есть чулан.
В квартире есть уютный балкон, на нулевом этаже расположена кладовка. Парковка в закрытом дворе, ворота в который открывается с помощью пульта.
Подробности о квартире можно узнать ЗДЕСЬ.