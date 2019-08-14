«Очень странные дела»: глупые американцы, вздорные русские и монстр впридачу

Первый сезон «Очень странных дел» можно назвать ни много ни мало шедевром. Десятки миллионов пользователей стримингового сервиса Netflix прильнули к экранам неслучайно: в творении Даффер есть все, ради чего смотрят кино. Действие развивается в пасторальном вымышленном городке Хоукинс, в котором, по опрометчивому выражению одного из героев, «никогда ничего не происходит». На дворе восьмидесятые — из кассетных проигрывателей грохочут Bon Jovi и The Runaways, а школьники разъезжают на стильных и, по нынешним меркам, винтажных автомобилях. Холодная война еще в самом разгаре, и все необычное и подозрительное кажется добропорядочным американским гражданам происками русских.

Одиннадцать и все-все-все

С таким антуражем любая хоть сколько-нибудь сносно прописанная история вышла бы увлекательной и визуально насыщенной, но братья Даффер пошли еще дальше и создали вполне убедительную мрачноватую вселенную с собственной мифологией и целой плеядой своеобразных и обаятельных героев. Первый сезон начинается с необъяснимого исчезновения маленького мальчика Уилла (Ноа Шнапп) и побега из лаборатории безымянной девочки Одиннадцать (Милли Бобби Браун) со способностями к телекинезу. Мама Уилла (Вайнона Райдер) и полицейский (Дэвид Харбор) безуспешно ищут Уилла, а его трое друзей встречают в лесу Одиннадцать и пытаются ей помочь. Отношения персонажей развиваются постепенно и убедительно. Но зло, как водится, не дремлет.

Во втором сезоне сериал не потерял драйва и продолжил уверенно набирать аудиторию. Хоукинсу угрожает сумеречный монстр. На полях зловеще гниют тыквы, а Уилл — сын героини Вайноны Райдер, поискам которого был посвящен первый сезон, — страдает жуткими приступами, и все это имеет непосредственное отношение к возможному апокалипсису. Одиннадцатая — пожалуй, самый яркий персонаж сериала и его главный козырь — отрывается от основного состава и проходит через серьезный личностный кризис. Обособить эту непростую героиню и показать ее самостоятельное развитие — решение вполне мудрое. В какой-то момент она почти становится антагонистом, но закономерно возвращается на светлую сторону. Один из самых ярких эпизодов сезона — встреча Одиннадцатой с бывшей подругой по несчастью, которую она называет «сестрой». Здесь с неожиданной стороны раскрывается тема инаковости, уже не раз затронутая в сериале.