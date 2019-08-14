Ср, 14.08.2019
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  • За игроками "Арсенала" охотятся бандиты, игроков охраняют сторожевые псы

За игроками "Арсенала" охотятся бандиты, игроков охраняют сторожевые псы

Месут Озил и Сеад Колашинац

ФОТО: Nigel French / PA Wire/PA Images

Полузащитник Месут Озил и защитник Сеад Колашинац могут пропустить еще несколько матчей «Арсенала» в АПЛ из соображений безопасности, передает Sports.ru.

Для «Арсенала» может стать проблемой обеспечение безопасности Озила и Колашинаца во время переездов команды, и в клубе обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу безопасность остальных игроков. Отмечается, что оба футболиста глубоко озабочены сложившейся ситуацией. 

Ранее сообщалось, что игроки находятся под круглосуточной охраной, а несколько дней назад у дома Озила были арестованы два человека. Кроме того, стало известно, что дома игроков охраняют сторожевые собаки.

Озил и Колашинац пропустили выездной воскресный матч 1-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0) из соображений безопасности.

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