За игроками "Арсенала" охотятся бандиты, игроков охраняют сторожевые псы

Для «Арсенала» может стать проблемой обеспечение безопасности Озила и Колашинаца во время переездов команды, и в клубе обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу безопасность остальных игроков. Отмечается, что оба футболиста глубоко озабочены сложившейся ситуацией.