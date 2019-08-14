Сокращения на Нарвских электростанциях будут заметно меньше заявленных ранее

В среду лидеры профсоюза энергетиков Нарвы Андрей Зайцев и независимого профсоюза шахтеров Марина Лукьянова были приглашены в Таллинн, где состоялась их встреча с министрами финансов Мартином Хельме и экономики и коммуникаций Таави Аасом. Темой встречи был кризис в секторе энергетики, уже состоявшиеся и еще ожидаемые сокращения в Ида-Вирумаа, а также возможности уменьшить последствия сланцевого кризиса на работников сектора энергетики.

«Мы получили подтверждение, что два энергоблока пойдут в резерв, а также, что персонал сохранит возможность удержать средний объем производства на уровне 1050 мегаватт. Это вкупе с сохранением в работе использования биомассы в котлах позволило снизить количество сокращаемых людей до 350», - пояснил Петерсон агентству BNS.

«Еще до сентября стороны попытаются совместно предпринять необходимые шаги для того, чтобы еще снизить эту цифру», - добавил Петерсон.

Ранее концерн Eesti Energia сообщил, что в первом полугодии в связи с закрытием блоков сократили 315 человек и что точное количество сокращаемых работников прояснится к концу августа, когда Eesi Energia составит новые производственные планы.

«Запланированные на конец августа в Таллинне акции протеста шахтеров и энергетиков проводит профсоюз Narva Energia. Они со своими членами проанализируют предоставленную сегодня новую информацию и тогда будут решать, как проводить свои акции — каким-то иным способом, или вообще отменить их», - добавил Петерсон.