Мартин Хельме: никаких сокращений или уменьшения заплат у полицейских и спасателей не будет

«На этой неделе я замещаю находящегося в отпуске министра внутренних дел, а потому кроме финансов знаю и о работе по созданию резерва внутренней обороны, пограничной охране и строительстве границы. Имея эту информацию удивительно читать эти нелепые лженовости, которыми травят МВД в СМИ. В них нет ничего общего с реальностью», - сказал Хельме.

Совершенно ясно, что никаких сокращений или урезаний зарплат в полиции и Спасательном департаменте не будет. Весной всем министерствам было сообщено, что они должны быть готовы найти места для экономии. Четко было сказано и то, что за счет людей это должно происходить в самую последнюю очередь, в том числе, не должно быть никаких сокращений зарплат. Составление бюджета вот-вот начнется, и руководитель Департамента полиции и погранохраны Вахер провернул старый как мир трюк, приказав подготовить и представить общественности документ, из которого вырисовывается картина, что если денег не добавят, – или если на чем-то придется экономить – то начнутся сокращения и урезания зарплат. Генеральный директор сам в этом году перед выборами дважды получил прибавку к жалованию, какое ему дело?»

По словам Хельме, речь идет о недопустимом поведении: «Во-первых, ни министр финансов, ни министр внутренних дел не должны читать его подсчеты в СМИ. Во-вторых, он не справился с задачей найти места для экономии не в зарплатном фонде, а где-то еще. Вахер использует своих подчиненных в качестве человеческого щита при переговорах о бюджете. Но каких переговорах идет речь, это же вымогательство».