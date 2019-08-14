Встреча со спасателями – море объединяет

Берген – прекрасное место, где погода гораздо хуже, чем в Эстонии. Может быть, даже хуже, чем в Англии. Пришвартовавшись позавчера при свете прекрасного солнечного заката, мы бы не поверили, но ночью полило как из ведра и до сих пор дождь не прекратился. Навестившие нас норвежские морские спасатели рассказали, что бывали периоды, когда поливало по три дня ПОДРЯД.

Вчера к стоящему в порту Бергена «Адмиралу» подошло судно спасателей на два года старше нашего – поистине мощное и внушающее чувство уверенности судно. Команды обменялись взаимными визитами и словами восхищения. Объединяющим звеном стал вышедший в эстонском мореходном журнале «Meremees» анализ несчастья, произошедшего в норвежских водах осенью 2018 года, когда столкнулись нефтетанкер и норвежский военный корабль, который потерял управляемость и наскочил на мель. Чудом не оказалось человеческих жертв. Журнал был у нас на столе в салоне, когда вошли гости и, увидев эту статью, стали искать в своих телефонах фотографии спасательной операции. Это случилось именно в их дежурство.

Здешние спасатели получают в среднем 500 вызовов в год. Смена длится 28 дней, в течение которых команда из трех человек готова круглосуточно и ежедневно моментально отреагировать на вызов, потом 28 дней отпуска и опять на службу.

В рубке «Беллинсгаузена» потихоньку стал зреть план, как норвежские морские спасатели могли бы сопроводить эстонское судно в Антарктиду – так понравился им наш проект.

От рабочих тем мы соскользнули к мечтам, и один из спасателей рассказал, как они с женой давно планируют продать квартиру и переселиться жить на свое судно. При виде нашего корабля этот план еще более укрепился в умах.

Со вчерашнего вечера на борту «Адмирала» находятся двое эстонских морских спасателя, Райт Килланди и Тийт Рийсало. Все вместе мы берем курс на запад, чтобы отправиться к Шетландским островам, где нам готовят прием шотландские морские спасатели. С местными мы расстаемся добрыми друзьями, обещаем следить за успехами друг друга и держим друг за друга кулаки. Море объединяет.