Два ребенка из Баварии устроили погром на 15 тысяч евро

Два брата четырех и шести лет из баварского города Кульмбах подожгли навес, устроили потоп и испортили машины соседей. Ущерб от их «игры» составил 15 тысяч евро.
Поджечь навес, устроить потоп и раскрасить соседские машины – все это два малыша из баварского городка Кульмбах успели сделать за один день. Журнал "Профиль" со ссылкой на немецкий Spiegel рассказал о событии, которое надолго запомнится жителям города.
Издание сообщило, что два брата, 4 и 6 лет от роду, ухитрились сбежать из-под надзора матери. На улице они нашли газовую горелку, которую, недолго думая, пустили в ход. Оказалось, что облитый горючей жидкостью навес отлично горит.
Удовлетворенные результатами эксперимента, братья решили потушить огонь, используя соседский садовый шланг. Удалось ли им погасить пламя, не сообщается, зато подвал они затопили на славу.
Но на этом похождения малолетних безобразников не закончились: найдя поблизости банки с аэрозольной краской, они вдохновенно начали претворять свои художественные идеи в жизнь, используя в качестве арт-объектов соседский гараж, входную дверь и два автомобиля.
В итоге на происходящее обратили внимание жители квартала и вызвали полицию, которая передала юных героев взволнованной матери.
Ущерб от детских шалостей оценивается в 15 тысяч евро. Будут ли пострадавшие подавать иск на невнимательную мамашу, не сообщается, но можно с уверенностью сказать, что свои вещи они теперь будут закрывать на семь замков.