Департаменту полиции и погранохраны грозит волна сокращений, в то время как МВД создает новое подразделение

По заданию Министерства внутренних дел, учреждения, входящие в сферу его ответственности, должны к середине августа представить в министерство предложения, как снизить свои расходы на 10%. В случае Департамента полиции и погранохраны подобное урезание означало бы перенос многих инвестиций и отказ от 150 рабочих мест, пишет Postimees.
Реальная потребность в экономии госучреждений и их объем выяснятся осенью в ходе обсуждения госбюджета, но еще весной правительство дало министерствам задание найти в своих бюджетах место для трехпроцентной экономии. В сфере управления МВД задачу по урезанию расходов распределили между ведомствами пропорционально. Для Департамента полиции и погранохраны это означает сокращение бюджета на 6 млн евро в 2010 году и на 21 млн евро - в последующие четыре года.
Хотя полиция вынуждена начать сокращение расходов, во вторник Postimees писал о том, что Министерство внутренних дел создает единицу, в которой до сих пор не было необходимости. А именно, за 20 млн евро МВД создает состоящее из добровольцев вооруженное резервное подразделение, которое будут направлять на усмирение масс в случае, если Кайтселийт и военнослужащие на помощь прийти не смогут.
В летние месяцы отдел по развитию полиции вместе с префектурами занимался поиском возможных статей урезаний расходов, и на последних совещаниях руководства все предложения были рассмотрены. На этой неделе Департамент полиции и погранохраны направит предложения в Министерство внутренних дел.
По словам гендиректора Эльмара Вахера, в Департаменте полиции и погранохраны невозможно выполнить задание по сокращению расходов так, чтобы они не коснулись людей.
"В качестве первого шага мы бы отменили или отложили как можно больше инвестиций, но с учетом размера суммы этого не хватит. Например, сократив на 90% бюджет, запланированный на обновление автопарка, мы бы сэкономили в последующие годы миллион евро, но статей экономии мы должны найти в объеме 21 млн евро", - сказал он, отметив, что возможные урезания также связаны с вооружением.
По словам Вахера, уменьшение бюджета неизбежно означает в Департаменте полиции и погранохраны сокращения, поэтому каждое решение дается по-человечески с трудом. "Я очень четко помню 2014 год, когда для повышения зарплат полицейских чиновников я подписал свыше 200 уведомлений сокращении. Нынешняя ситуация в этом смысле еще тяжелее, потому что тогда мы хоть смогли поднять зарплаты за счет экономии. Сегодня все урезанные средства уйдут из нашего бюджета", - сказал Вахер.
По подсчетам, такое урезание означало бы сокращение 150 рабочих мест, из которых под реальной угрозой увольнения находятся менее ста. Рабочих мест касаются прежде всего те предложения, которые связаны со снижением мест обслуживания или уменьшением объема предлагаемой услуги. Некоторые предложения касаются ситуаций, где в долгосрочной перспективе число рабочих часов и так необходимо уменьшать, поскольку эту деятельность все в большей степени поддерживает интернет или другая технология.
Также на столе лежит план приостановки проекта о дополнительном найме сотрудников быстрого реагирования. "У нас в организации постоянно есть рабочие места, покрытые заработной платой, и если мы в каком-то месте уменьшаем объем услуги, то по возможности предлагаем этим людям новую работу в другом подразделении. Также мы стараемся сэкономить за счет мест, которые уже долгое время остаются вакантными, но за счет одних только свободных мест задачу по урезанию расходов выполнить не удастся", - сказал гендиректор.
Помимо предложений, связанных со снижением инвестиций и объема услуг, в министерство будут напрвлены и идеи по урезанию расходов, предпосылкой для которых являются изменения в законодательстве или наделение заданием местных самоуправлений. Обсуждаются задачи, связанные с работой вытрезвителя, производство по авариям, организация работы стола находок и разрешение на использование спецтоплива на судах Департамента полиции и погранохраны.
"Я понимаю всеобщие ожидания насчет того, чтобы более точная информация по статьям урезания расходов, особенно по возможным сокращениям штата, была доступна для всех. Но поскольку только во время переговоров по бюджету выяснится, какой будет реальная потребность Департамента полиции и погранохраны в экономии, то сейчас не может быть принято окончательное решение в части рабочих мест", - сказал Вахер.
Бюджет Департамента полиции и погранохраны на 2019 год составлял 220 млн евро, из которых расходы на персонал составили 130 млн евро, а остальное пришлось на хозяйственные и другие расходы.
МВД не видит причин для паники
Советник по прессе Министерства внутренних дел Карел Ханни подчеркнул, что, по состоянию на сегодняшний день, Департаменту полиции и погранохраны не было дано задание урезать расходы на 3%.
"Весной правительство сообщило, что в зависимости от осеннего экономического прогноза министерства должны будут быть готовы к поиску статей экономии. Вследствие этого МВД и все входящие в сферу его управления ведомства смотрят, какие у них есть возможности для достижения экономии. Ни в Департаменте полиции и погранохраны, ни в других ведомствах реально никого не просили уменьшать расходы, а только пересмотреть свои возможности. Реальная необходимость в урезаниях и их объем выяснятся осенью в ходе обсуждения госбюджета", - объяснил Ханни.
По его словам, задание по составлению обзора возможных статей экономии получили все министерства. Как в сфере управления министерства будет составляться программа экономии и какие подведомственные учреждения будут к ней привлечены, каждое министерство выбирает самостоятельно, добавил он.
МВД придерживается позиции, что свои возможности, потребности и организацию работы лучше всего знают сами учреждения, поэтому министерство не хочет предписывать учреждениям, как именно им добиваться экономии.
По словам Ханни, цель заключается в том, чтобы найти статьи экономии прежде всего за счет будущих инвестиций и другой запланированной на будущее деятельности. В зависимости от учреждения, анализ может коснуться и реорганизации рабочих мест, но сокращение рабочих мест, безусловно, не является целью.
"Так что причин для паники нет. Поскольку правительство весной дало сигнал, что осенью может возникнуть необходимость в поиске статей экономии, мы уже заранее ищем эти статьи. Речь идет о возможных статьях экономии, не о конкретном плане", - разъяснило министерство.