Департаменту полиции и погранохраны грозит волна сокращений, в то время как МВД создает новое подразделение

Реальная потребность в экономии госучреждений и их объем выяснятся осенью в ходе обсуждения госбюджета, но еще весной правительство дало министерствам задание найти в своих бюджетах место для трехпроцентной экономии. В сфере управления МВД задачу по урезанию расходов распределили между ведомствами пропорционально. Для Департамента полиции и погранохраны это означает сокращение бюджета на 6 млн евро в 2010 году и на 21 млн евро - в последующие четыре года.

Хотя полиция вынуждена начать сокращение расходов, во вторник Postimees писал о том, что Министерство внутренних дел создает единицу, в которой до сих пор не было необходимости. А именно, за 20 млн евро МВД создает состоящее из добровольцев вооруженное резервное подразделение, которое будут направлять на усмирение масс в случае, если Кайтселийт и военнослужащие на помощь прийти не смогут.

В летние месяцы отдел по развитию полиции вместе с префектурами занимался поиском возможных статей урезаний расходов, и на последних совещаниях руководства все предложения были рассмотрены. На этой неделе Департамент полиции и погранохраны направит предложения в Министерство внутренних дел.

По словам гендиректора Эльмара Вахера, в Департаменте полиции и погранохраны невозможно выполнить задание по сокращению расходов так, чтобы они не коснулись людей.

"В качестве первого шага мы бы отменили или отложили как можно больше инвестиций, но с учетом размера суммы этого не хватит. Например, сократив на 90% бюджет, запланированный на обновление автопарка, мы бы сэкономили в последующие годы миллион евро, но статей экономии мы должны найти в объеме 21 млн евро", - сказал он, отметив, что возможные урезания также связаны с вооружением.

По словам Вахера, уменьшение бюджета неизбежно означает в Департаменте полиции и погранохраны сокращения, поэтому каждое решение дается по-человечески с трудом. "Я очень четко помню 2014 год, когда для повышения зарплат полицейских чиновников я подписал свыше 200 уведомлений сокращении. Нынешняя ситуация в этом смысле еще тяжелее, потому что тогда мы хоть смогли поднять зарплаты за счет экономии. Сегодня все урезанные средства уйдут из нашего бюджета", - сказал Вахер.

По подсчетам, такое урезание означало бы сокращение 150 рабочих мест, из которых под реальной угрозой увольнения находятся менее ста. Рабочих мест касаются прежде всего те предложения, которые связаны со снижением мест обслуживания или уменьшением объема предлагаемой услуги. Некоторые предложения касаются ситуаций, где в долгосрочной перспективе число рабочих часов и так необходимо уменьшать, поскольку эту деятельность все в большей степени поддерживает интернет или другая технология.