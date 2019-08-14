Минэкономики намерено упростить регулирование биодобавок в бензине Euro 95

С апреля 2019 года обязательную долю этанола в бензине Euro 95 повысили до 6,4%, а в следующем году она должна вырасти до 10%. При этом реальное содержание биодобавок в бензине рассчитывается как среднее значение за месяц.

"В таком случае поставщики смогли бы учитывать то, что в летний период цена на биотопливо ниже. В такой период, может быть, было бы разумно увеличивать это количество, а зимой, когда цена на биотопливо выше, снижать его долю", - пояснил вице-канцлер министерства Тимо Татар.